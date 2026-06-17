В России представлены умные часы Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit выводит на российский рынок новую модель умных часов – Cheetah 2 Ultra, специально разработанную для любителей бега на длинные дистанции и сложных горных испытаний. Эти часы созданы для тех, кому важна каждая деталь при преодолении значительных перепадов высот, разнообразного ландшафта и длительных физических нагрузок. Устройство сочетает в себе исключительную прочность с передовыми функциями навигации и тренировок.

Конструкция Amazfit Cheetah 2 Ultra основана на принципе оптимального распределения веса благодаря продуманной архитектуре, исключающей избыточную массу. Безель, оправа и тыльная часть корпуса изготовлены из титана 5-го класса. В сочетании с устойчивым к царапинам сапфировым стеклом это обеспечивает повышенную надежность при прохождении самых сложных маршрутов. Устройство оснащено 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью до 3000 нит, что гарантирует отличную видимость информации даже в условиях яркого горного солнца или при слабом освещении. Для повышения безопасности в условиях горной местности в Amazfit Cheetah 2 Ultra интегрирован двухрежимный фонарь с регулируемой яркостью белого и красного света. Он также поддерживает сигналы SOS и режим Boost мощностью до 300 люкс.

Смарт-часы Amazfit Cheetah 2 Ultra доступны для покупки в розничных сетях и онлайн-магазинах по цене 47 990 рублей.