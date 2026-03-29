Часы Casio Edifice EFR-575 оценили в 130 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов серии Edifice EFR-575 моделями EFR-575C-8A, EFR-575D-4A и EFR-575CL-5A. Новинки характеризуются 47,9-мм корпусом из нержавеющей стали, циферблатом с точностью хода в пределах ±20 секунд в месяц, тремя кнопками управления, водонепроницаемостью уровня 10 бар и батарейкой SR920SW со сроком службы два года. EFR-575C-8A получили серый градиентный циферблат, а также корпус и ремешок серебристого цвета. EFR-575D-4A отличается фиолетово-черным градиентом с металлической отделкой, а модель EFR-575CL-5A имеет премиальный коричневый циферблат, корпус золотистого оттенка и кожаный коричневый ремешок. Первые две модели оценены в 130 евро, а последняя – 150 евро.

