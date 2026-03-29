Часы Casio G‑Shock DW-5600MNC оценили в 125 долларов

Компания Casio объявила о выпуске серии часов G‑Shock DW-5600MNC, в которую вошли модели в черной, серой и белой расцветках. Новинки характеризуются новым тканевым ремешком из полиэстера с повышенной эластичностью для запястья от 145 до 215 мм, системой магнитно-механической застёжки FIDLOCK, корпусом с размерами 48,9:42,8:13,4 мм и массой 53 грамма, ударопрочностью, водонепроницаемостью до 200 метров, минеральным стеклом для защиты экрана, биоразлагаемой смолой в конструкции безеля, секундомером с точностью до 1/100 секунды, таймером обратного отсчёта, световой индикацией оповещений, фирменной подсветкой Super Illuminator, календарем до 2099 года и батарейкой CR2016 со сроком службы пять лет. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 125 долларов.