Часы Casio G-Shock MR-G Frogman MRG-BF1000EB-1A оценили в $7570

Компания Casio пополнила ассортимент флагманских дайверских часов премиальной моделью G-Shock MR-G Frogman MRG-BF1000EB-1A, которая выйдет тиражом в 800 экземплярами. Её цена на дебютном японском рынке составит эквивалент 7570 долларов. Новинка характеризуется титановым корпусом с габаритами 56:49,7:18,6 мм и массой 132 грамма, безелем с высокопрочным сплавом Cobarion с синим покрытием AIP и ручной обработкой с технологией Vortex Facet Cut, двумя лабораторными синими сапфирами с 57 гранями, задней панелью из титана и сапфирового стекла соответствием профессиональному стандарту дайвинга ISO 200 м, конструкцией из 70 деталей, фирменной ударопрочной архитектурой MR-G Clad Guard, винтовым механизмом блокировки, ремешком из фторкаучука Durasoft, дополнительным титановым браслетом, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, функцией радиосинхронизации времени MULTIBAND 6, адаптером Bluetooth для соединения со смартфоном, функциями для дайвинга, LED-подсветкой Super Illuminator, автоматической коррекцией положения стрелок и временем автономной работы до 29 месяцев в энергосберегающем режиме.