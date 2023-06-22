Часы Mobvoi TicWatch Pro 5 оценены в 33 тысячи рублей

Напомним, что новинка характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, корпусом из алюминия серии 7000 и нейлона со стекловолокном, 1,43-дюймовым двухслойным дисплеем OLED + FSTN, стеклом Corning Gorilla, аккумулятором ёмкостью 628 мАч, временем автономной работы до 80 часов, датчиком для измерения ЧСС и уровня кислорода в крови, датчиком температуры кожи, защитой от воды (степень 5ATM), прочностью по стандарту MIL-STD-810H, динамиком, микрофоном, поддержкой Bluetooth 5.2, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти.