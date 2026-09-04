Часы Moto Watch Ultra оценили в 430 евро

Компания Motorola объявила о выходе флагманских умных часов Moto Watch Ultra, которые на производительном процессоре Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. Новинку также оснастили 1,5-дюймовым OLED-экраном с яркостью до 2700 нит, поддержкой Always-On Display и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 46-мм корпусом из нержавеющей стали, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью уровня 5ATM, 22-мм силиконовыми ремешками или ремешками из натуральной кожи, временем автономной работы до двух дней с отключенным AOD, поддержкой быстрой зарядки, технологиями анализа тренировок от Polar, датчиками для измерения показателей здоровья, поддержкой eSIM LTE, поддержкой двухдиапазонного GPS, операционной системой Wear OS с Google Play, а также поддержкой Google Pay, Maps и Gemini. Цена часов на европейском рынке составила 430 евро.

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