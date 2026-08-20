Apple Watch Series 12 получат корпус из керамики

Согласно новой информации от достаточно надёжных инсайдеров, будущие умные часы Apple Watch Series 12 могут ознаменовать возвращение керамического корпуса. Это станет интересным решением для Apple, поскольку компания расширит выбор материалов для своих умных часов и одновременно сможет повысить их среднюю цену продажи. Керамическая версия, вероятно, окажется дороже моделей из других материалов, при этом пользователи зачастую готовы переплачивать за такой эксклюзив, чтобы иметь более элитарные материалы, чем у всех остальных. Здесь стоит напомнить, что последний раз Apple использовала керамику в Apple Watch Edition Series 5 — эти умные часы вышли в 2019 году.

То есть возвращения этого материала пришлось ждать целых семь лет — вероятно, причина в том, что металл всё же лучше переживает падения и физическую нагрузку, тогда как керамика просто треснет от случайного сильного удара. Потенциальным покупателям такое, безусловно, не особо по душе, так что бренд ушёл в сторону более практичных материалов. При этом пока что неизвестно, предложит ли Apple только белую керамику, как в случае с Apple Watch Edition Series 5, или добавит другие варианты расцветки. Всё же керамика выглядит весьма занятно в ярких цветах. Ожидается, что Apple Watch Series 12 представят в начале следующего месяца — предположительно 8 или 9 сентября. Презентация может пройти одновременно с анонсом iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra, так что посмотреть будет на что.
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 выпустили в России …
В России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro, рекомендованная цена которы…
Представлены часы Samsung Galaxy Watch9…
Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch 9, которая выйдет в версиях с 40-…
Обзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонариком…
У меня была возможность изучить новые умные часы KOSPET PULSE 2 до старта продаж. Представлены они были в…
Часы Amazfit Balance 3 появились в продаже …
Компания Huami выпустила в продажу на дебютном китайском рынке умные часы Amazfit Balance 3, которые были…
Новые часы Casio G-Shock G-Steel оценили в 380 долларов…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock G-Steel GST-B1000-1A и GST-B1000-2A, одной из…
Часы Amazfit Balance Ultra оценили в 600 долларов …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов флагманской моделью Balance Ultra, которая получила кр…
HONOR представила умные часы Watch 6…
Компания HONOR официально представила новые умные часы HONOR Watch 6, ориентированные на пользователей, к…
Браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro оценили в 63 доллара …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Smart Band 10 Pro, которая может похвастат…
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPSОбзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS
Обзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонарикомОбзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонариком
Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor