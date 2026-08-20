Apple Watch Series 12 получат корпус из керамики

Согласно новой информации от достаточно надёжных инсайдеров, будущие умные часы Apple Watch Series 12 могут ознаменовать возвращение керамического корпуса. Это станет интересным решением для Apple, поскольку компания расширит выбор материалов для своих умных часов и одновременно сможет повысить их среднюю цену продажи. Керамическая версия, вероятно, окажется дороже моделей из других материалов, при этом пользователи зачастую готовы переплачивать за такой эксклюзив, чтобы иметь более элитарные материалы, чем у всех остальных. Здесь стоит напомнить, что последний раз Apple использовала керамику в Apple Watch Edition Series 5 — эти умные часы вышли в 2019 году.

То есть возвращения этого материала пришлось ждать целых семь лет — вероятно, причина в том, что металл всё же лучше переживает падения и физическую нагрузку, тогда как керамика просто треснет от случайного сильного удара. Потенциальным покупателям такое, безусловно, не особо по душе, так что бренд ушёл в сторону более практичных материалов. При этом пока что неизвестно, предложит ли Apple только белую керамику, как в случае с Apple Watch Edition Series 5, или добавит другие варианты расцветки. Всё же керамика выглядит весьма занятно в ярких цветах. Ожидается, что Apple Watch Series 12 представят в начале следующего месяца — предположительно 8 или 9 сентября. Презентация может пройти одновременно с анонсом iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra, так что посмотреть будет на что.