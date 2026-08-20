Apple Watch Series 12 получат корпус из керамики

То есть возвращения этого материала пришлось ждать целых семь лет — вероятно, причина в том, что металл всё же лучше переживает падения и физическую нагрузку, тогда как керамика просто треснет от случайного сильного удара. Потенциальным покупателям такое, безусловно, не особо по душе, так что бренд ушёл в сторону более практичных материалов. При этом пока что неизвестно, предложит ли Apple только белую керамику, как в случае с Apple Watch Edition Series 5, или добавит другие варианты расцветки. Всё же керамика выглядит весьма занятно в ярких цветах. Ожидается, что Apple Watch Series 12 представят в начале следующего месяца — предположительно 8 или 9 сентября. Презентация может пройти одновременно с анонсом iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra, так что посмотреть будет на что.