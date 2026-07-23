Часы Pixel Watch 5 получат то же железо, что и предшественник

Ожидается, что часы Google Pixel Watch 5 будут официально представлены 12 августа одновременно со смартфонами серии Pixel 11. Недавно опубликованные рендеры показали, что внешне новые умные часы практически не будут отличаться от Pixel Watch 4, а теперь запись в базе Google Play Console указывает, что аппаратная платформа также останется практически без изменений. Согласно данным Google Play Console, модель Pixel Watch 5 с кодовым названием godric оснащена процессором Qualcomm SW5100 — тем же, который лежит в основе Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 и Pixel Watch 4. Также новинка получила четыре вычислительных ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц и графический ускоритель Adreno 702, полностью повторяя характеристики прошлогодней модели.

При этом стоит отметить, что Pixel Watch 4 использовала Snapdragon W5 Gen 2, выполненный по 4-нм техпроцессу, который, помимо прочего, обеспечивал поддержку функции Satellite SOS. В Google Play Console не указана информация о сопроцессоре Pixel Watch 5, так что сейчас сложно сказать, будет ли он обновлён. Одним из заметных изменений станет объём оперативной памяти — все предыдущие поколения Pixel Watch оснащались 2 ГБ ОЗУ, тогда как Pixel Watch 5, согласно данным Google Play Console, получит уже 3 ГБ. Впрочем, учитывая текущую ситуацию с ценами на память, компания, скорее всего, повысит цену на свои умные часы нового поколения. Это огорчает, так как в техническом плане они практически не обновились.