Garmin представила умные часы Fenix 9

Компания Garmin представила новую линейку защищённых умных часов Fenix 9. Базовая модель получила OLED-дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит, что в два раза больше показателя предшественника. Стоимость версии с корпусом диаметром 43 мм начинается от тысячи долларов, часы также получили на 50% больше оперативной памяти и обновлённый картографический движок, благодаря которому карты быстрее масштабируются и прокручиваются. Устройство оснащено устойчивым к царапинам сапфировым стеклом и накопителем увеличенного объёма на 64 ГБ. Среди программных нововведений выделяется Garmin Epic — функция объединяет тренировки, выполненные за несколько дней, недель или месяцев, в единый «Epic», позволяя оценивать показатели здоровья и физической формы за выбранный период.

Также появились новые метрики отслеживания выносливости и расширенные возможности для тренировок с рюкзаком — теперь пользователь может менять его вес непосредственно во время занятия. По данным Garmin, в режиме умных часов Fenix 9 способен работать до 29 дней без подзарядки в версии с корпусом диаметром 51 мм. Кроме того, версии Fenix 9 Pro с корпусами 47 и 51 мм можно заказать с дисплеем с солнечной зарядкой. В таком варианте автономность достигает 57 дней, однако показатель рассчитан при условии, что часы находятся на улице три часа в день при освещённости 50000 люкс. Но, конечно, стоят такие часы заметно дороже, так что устройство нацелено явно не на аматоров в области спорта.
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