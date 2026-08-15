Обзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонариком

У меня была возможность изучить новые умные часы KOSPET PULSE 2 до старта продаж. Представлены они были вместе с KOSPET ORB 2 и ключевым отличием стало исполнение формы корпуса: круглый или прямоугольный дисплей. В остальном это AMOLED-дисплей, фонарик, двухдиапазонный GPS, металлический безель и корпус из полимера с милитари-дизайном.

Обзор KOSPET PULSE 2

Комплектация

комплектация KOSPET PULSE 2

Коробка из плотного картона с привлекательным оформлением. Приведены данные по ключевым характеристикам. Комплект включает ремешок, зарядный кабель с магнитным креплением и руководство пользователя.

комплектация KOSPET PULSE 2

Внешний вид

Корпус по внешнему исполнению ближе к Apple Watch. Безель выполнен из металла, а корпус — из полимера. Устройство выдерживает падение с небольшой высоты и покрытие устойчиво к появлению царапин.

внешний вид KOSPET PULSE 2

Вышли в черном и серебристом цвете исполнения. В цвет корпуса выполнен комплектный силиконовый ремешок. Выполнен он в типоразмере 22 мм и использует замковое крепление.

внешний вид KOSPET PULSE 2

Внешний вид у часов строгий. Здесь не стали гнаться за уменьшением габаритов, вместо этого уделили внимание вопросу надежности и защите. Корпус KOSPET PULSE 2 защищён по стандартам 5 ATM и IP69.

внешний вид KOSPET PULSE 2

В них можно мыть руки, принимать душ, заниматься спортом и плавать в бассейне. Водонепроницаемость 5 ATM соответствует давлению, эквивалентному глубине до 50 метров в лабораторных условиях. На правой стороне две механические кнопки.

Внешняя поверхность с насечками, кнопки плотно зафиксированы в корпусе и нажимаются с небольшим усилием. На корпусе часов есть встроенный фонарик с пятью уровнями яркости. Внутренняя сторона корпуса из пластика черного цвета.

внешний вид KOSPET PULSE 2

В центральной части выступающий датчик оптического ритма и определение насыщения крови кислородом. Пара медных контактов с магнитным креплением.

Экран и оснащение

AMOLED матрица с диагональю 1.96 дюйма с разрешением 410х502 пикселей (плотность 331 PPI). Пиковая яркость 1000 нит. Экран у KOSPET PULSE 2 контрастный и яркий. Отличная читаемость в дневное и ночное время.

экран KOSPET PULSE 2

Шрифты хорошо разборчивы, элементы интерфейса не сливаются в общую кашу. Двухдиапазонный L1+L5 модуль GNSS с холодным стартом и точным позиционированием. С телефоном соединяются при помощи Bluetooth 5.3.

Также часы поддерживают Bluetooth-звонки, позволяя отвечать на вызовы прямо с запястья. Проблем с качеством соединения не было. За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 450 мАч. В режиме использования в сценарии умных часов хватает на 2 недели работы без подзарядки, 5 дней с включением режима Always-on-Display.

экран KOSPET PULSE 2

При непрерывном использовании GPS время автономной работы составляет 20–23 часа. На восстановление зарядки требуется 2 часа.

экран KOSPET PULSE 2

Часы поддерживают круглосуточный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна и уровня стресса.

Софт

софт KOSPET PULSE 2

На смартфон необходимо установить приложение APEXMOVE. Получить актуальную ссылку на магазин приложений на операционных системах Android и iOS можно отсканировав QR-код. После авторизации приступаем к добавлению часов в аккаунт.

софт KOSPET PULSE 2

В приложении можно провести актуализацию версии прошивки. Задать параметры яркости, времени работы экрана, режима AOD. Загрузить дополнительные циферблаты. Автоматическое распознавание тренировок.

софт KOSPET PULSE 2

Поиск часов. Выбираются приложения, которые будут присылать уведомления и напоминания. Частота определения пульса, насыщения крови кислородом и стресса. Основной экран выводит сводную статистику по активности. Количество пройденных за день шагов, сожженных калорий, расстояние. Можно задать цели. Пульс в динамике. Данные по фазам сна.

софт KOSPET PULSE 2

Сам набор плиток с типами данных можно редактировать индивидуально. Данные выводятся в виде наглядных графиков за интервал времени. За день, неделю, месяц и год. Создание тренировочных планов. Часы поддерживают более 170 спортивных режимов.

Интерфейс

Сам интерфейс часов прост для освоения и переведен на русский язык. Выводятся уведомления от приложений с быстрым ответом. Доступ к встроенному набору приложений и функций. Шторка с быстрым набором управления ключевых модулей.

интерфейс KOSPET PULSE 2

Проведение замера пульса с отображением динамики его изменения, насыщения крови кислородом, определение частоты сердечных сокращений. С экрана часов запускается тренировка. При активном отслеживании можно контролировать текущие параметры, продолжительность тренировки, состояние ключевых параметров здоровья. Во время тренировок на открытой местности для увеличения точности сбора данных и составления карты задействуется двухдиапазонный GNSS модуль.

интерфейс KOSPET PULSE 2

В целом за время эксплуатации часы показали себя хорошо. Легкий вес и высокое качество исполнения корпуса. На руке сидят удобно, экран демонстрировал хорошую читаемость. При проведении активной тренировки не мешаются и не раздражают.

интерфейс KOSPET PULSE 2

Не было проблем в повседневной носке при использовании в качестве умных часов.

Итоги

KOSPET PULSE 2 — умные часы с двухдиапазонным GNSS, AMOLED-экраном с пиковой яркостью 1000 нит, металлическим безелем и корпусом из полимера, защитой 5 ATM и IP69, а также фонариком с пятью уровнями яркости. Подойдут для ежедневной эксплуатации, занятий спортом и использования в качестве аксессуара-спутника для смартфона.

Где купить KOSPET PULSE 2:

KOSPET PULSE 2 Black:

KOSPET PULSE 2 Black на ОЗОН

KOSPET PULSE 2 Silver:

KOSPET PULSE 2 Silver на ОЗОН
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