Обзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонариком

Коробка из плотного картона с привлекательным оформлением. Приведены данные по ключевым характеристикам. Комплект включает ремешок, зарядный кабель с магнитным креплением и руководство пользователя.
Вышли в черном и серебристом цвете исполнения. В цвет корпуса выполнен комплектный силиконовый ремешок. Выполнен он в типоразмере 22 мм и использует замковое крепление.
Внешний вид у часов строгий. Здесь не стали гнаться за уменьшением габаритов, вместо этого уделили внимание вопросу надежности и защите. Корпус KOSPET PULSE 2 защищён по стандартам 5 ATM и IP69.
В них можно мыть руки, принимать душ, заниматься спортом и плавать в бассейне. Водонепроницаемость 5 ATM соответствует давлению, эквивалентному глубине до 50 метров в лабораторных условиях. На правой стороне две механические кнопки.
В центральной части выступающий датчик оптического ритма и определение насыщения крови кислородом. Пара медных контактов с магнитным креплением.
Шрифты хорошо разборчивы, элементы интерфейса не сливаются в общую кашу. Двухдиапазонный L1+L5 модуль GNSS с холодным стартом и точным позиционированием. С телефоном соединяются при помощи Bluetooth 5.3.
При непрерывном использовании GPS время автономной работы составляет 20–23 часа. На восстановление зарядки требуется 2 часа.
Часы поддерживают круглосуточный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна и уровня стресса.
На смартфон необходимо установить приложение APEXMOVE. Получить актуальную ссылку на магазин приложений на операционных системах Android и iOS можно отсканировав QR-код. После авторизации приступаем к добавлению часов в аккаунт.
В приложении можно провести актуализацию версии прошивки. Задать параметры яркости, времени работы экрана, режима AOD. Загрузить дополнительные циферблаты. Автоматическое распознавание тренировок.
Поиск часов. Выбираются приложения, которые будут присылать уведомления и напоминания. Частота определения пульса, насыщения крови кислородом и стресса. Основной экран выводит сводную статистику по активности. Количество пройденных за день шагов, сожженных калорий, расстояние. Можно задать цели. Пульс в динамике. Данные по фазам сна.
Сам набор плиток с типами данных можно редактировать индивидуально. Данные выводятся в виде наглядных графиков за интервал времени. За день, неделю, месяц и год. Создание тренировочных планов. Часы поддерживают более 170 спортивных режимов.
Проведение замера пульса с отображением динамики его изменения, насыщения крови кислородом, определение частоты сердечных сокращений. С экрана часов запускается тренировка. При активном отслеживании можно контролировать текущие параметры, продолжительность тренировки, состояние ключевых параметров здоровья. Во время тренировок на открытой местности для увеличения точности сбора данных и составления карты задействуется двухдиапазонный GNSS модуль.
В целом за время эксплуатации часы показали себя хорошо. Легкий вес и высокое качество исполнения корпуса. На руке сидят удобно, экран демонстрировал хорошую читаемость. При проведении активной тренировки не мешаются и не раздражают.
Не было проблем в повседневной носке при использовании в качестве умных часов.