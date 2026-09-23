Представлены умные часы TECNO Watch GT 1S

TECNO анонсировала выпуск новых умных часов TECNO Watch GT 1S. Данный гаджет создан специально для людей, ведущих подвижный образ жизни. Комбинация двухдиапазонного GPS-модуля L1 + L5, защиты от воды уровня 5 ATM и экрана на 1,51 дюйма с AMOLED-матрицей делает использование устройства ещё комфортнее и удобнее. Модель TECNO Watch 4 представляет собой элегантный и многофункциональный аксессуар. Эти часы выполнены в классическом стиле и включают целый набор полезных опций, гарантируют надёжное соединение за счёт Bluetooth 5.3, имеют класс защиты от пыли и влаги IP68, а также могут функционировать без подзарядки до 19 суток!

Часы TECNO Watch GT 1S получили двухчастотную систему GPS L1 + L5, что является заметным шагом вперёд относительно моделей с одной частотой. За счёт встроенного чипа позиционирования, работающего на двух частотах, устройство самостоятельно определяет координаты, поэтому фиксировать тренировки можно даже без смартфона. Что касается водонепроницаемости, то в Watch GT 1S она достигает 5 ATM, что является улучшенным показателем по сравнению с прошлым поколением. Это даёт возможность смело применять часы во время занятий спортом или в ненастную погоду. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 480 мА·ч, благодаря чему часы способны проработать примерно 15 дней при обычном использовании. Это даёт возможность реже ставить гаджет на зарядку и дольше сохранять доступ ко всем ключевым функциям.