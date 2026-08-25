Часы Garmin Fenix 9 оценили в 1000 долларов

Компания Garmin объявила о выходе умных часов Fenix 9 и Fenix 9 Pro, которые обойдутся на дебютном американском рынке от 1000 и от 1100 долларов соответственно. Базовая модель характеризуется AMOLED-экраном с увеличенной вдвое яркостью и сапфировым стеклом, водонепроницаемостью до 40 метров, функцией записи всех активностей Garmin Epic, инструментами отслеживания выносливости Stamina Zones и Stamina Curve, встроенными маршрутизируемыми картами, 64 ГБ флеш-памяти, версиями с диаметром корпуса 43, 47 и 51 мм. Garmin Fenix 9 Pro отличается титановым корпусом с технологией наноформования, AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит, поддержкой солнечной зарядки, пятью физическими кнопками, функцией inReach connectivity и временем автономной работы до 57 дней у версии Fenix 9 Pro Solar.

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