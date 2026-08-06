Обзор Holoswim Solla Wave AI Music: умные очки для плавания со встроенным плеером и наушниками

Плавание - довольно консервативный вид спорта, требующий монотонных повторов и контроля техники. Привычный набор аксессуаров для занятий всегда включал защищающие глаза очки для плавания и беруши для предотвращения попадания воды в уши. Позже, с распространением умных носимых устройств, появились браслеты и часы, собирающие данные об активности, а потом и умные очки для плавания с дополненной реальностью.

Обзор Holoswim Solla Wave AI Music

Годом ранее я проводил тестирование таких умных очков с технологией дополненной реальности Holoswim 2 Pro. Сейчас же хочу поделиться опытом длительной эксплуатации недавней новинки бренда Holoswim - спортивных очков Solla Wave AI Music, совмещающих в себе функции сразу несколько аксессуаров, а также технические инновации и работу ИИ.

Комплектация

Поставляются очки в привлекательно оформленной коробке, на которую нанесена информация о материалах, основных характеристиках устройства и поддерживаемых технологиях. Внутри упаковки - пластиковый кейс с очками и аксессуарами.

комплектация Holoswim Solla Wave AI Music

В заводской комплект входят четыре пары водонепроницаемых сменных амбушюр (S/M/L/XL), зарядный кабель с магнитным креплением, переходник с USB-C на USB Type-A, иллюстрированный буклет по ключевым особенностям управления, руководство пользователя.

комплектация Holoswim Solla Wave AI Music

Конструкция пластикового кейса продумана до мелочей. На внешней части есть складывающийся крючок, с помощью которого можно подвесить кейс в раздевалке или душевой.

комплектация Holoswim Solla Wave AI Music

Основание футляра перфорировано, что позволяет отводить лишнюю влагу и просушивать содержимое во время хранения и перевозки.

комплектация Holoswim Solla Wave AI Music

Места внутри хватает как на сами очки, так и на дополнительные плавательные аксессуары.

Внешний вид

В отличие от Holoswim 2 Pro здесь нет дополнительного блока, увеличивающего габариты очков. Симметричная форма корпуса с плавными линиями и обтекаемой конструкцией обеспечивает надежную фиксацию очков на голове во время отталкиваний, поворотов и при быстром плавании.

внешний вид Holoswim Solla Wave AI Music

Линзы смарт-очков Holoswim SollaWave выполнены из полимерного материала. Внешняя сторона линз с зеркальным покрытием, устойчивым к появлению царапин, внутренняя - со специальным Ultra Nano покрытием, предотвращающим запотевание. Для активации этого эффекта внутреннюю сторону очков необходимо смочить водой и протереть мягкой тканью.

внешний вид Holoswim Solla Wave AI Music

Согласно информации на официальном сайте, по результатам лабораторных испытаний покрытие сохранило свои свойства после 10 тысяч использований. Водонепроницаемость по стандарту IP68 гарантирует надежную и длительную эксплуатацию в бассейне и на открытой воде. Вес новинки 73 граммов.

внешний вид Holoswim Solla Wave AI Music

Линзы соединяет несъемная прорезиненная перемычка. За время тестов я давал опробовать очки людям разного пола и возраста, проблем с ношением и использованием во время плавания не возникало.

внешний вид Holoswim Solla Wave AI Music

Фиксация на голове осуществляется с помощью двойного резинового ремешка, длину которого можно регулировать.

внешний вид Holoswim Solla Wave AI Music

Наглазники выполнены из мягкого силикона, они равномерно прилегают к лицу с эффектом вакуума.

В нижней части очков с двух сторон - вывод кабеля с внутриканальными наушниками. Помимо прослушивания музыки и уведомлений, вкладыши выполняют функцию берушей, предотвращая попадание воды в ушной канал.

внешний вид Holoswim Solla Wave AI Music

В комплекте есть четыре пары амбушюр для индивидуального подбора посадки наушников.

Из конструктивных особенностей отмечу, что вывод кабеля идет через заглушку, фиксируемую при помощи двух винтов, позволяющих провести замену или ремонт.

внешний вид Holoswim Solla Wave AI Music

Органы управления у Holoswim Solla Wave представляют собой три механические кнопки на правой грани корпуса. Расположение кнопок хорошо определяется слепым методом, принцип управления описан в комплектном буклете, приложении и инструкции.

Освоиться можно быстро: регулировка громкости - короткие нажатия, старт и остановка тренировки - длительное нажатие, а короткое нажатие по центральной кнопке – остановка и старт воспроизведения музыки.

внешний вид Holoswim Solla Wave AI Music

На внутренней стороне очков расположены четыре медных контакта с магнитным замком под комплектный зарядный кабель. Помимо зарядки кабель можно использовать для соединения с ПК, получая доступ к файловой системе очков, что позволяет переносить во внутреннюю память устройства музыкальные файлы, подкасты или аудиокниги.

Софт

Умные очки для плавания Holoswim Solla Wave оснащены модулем Bluetooth для подключения к смартфону. Владельцу необходимо будет провести предварительную настройку и добавление устройства в созданный аккаунт. Интерфейс приложения локализован для русскоязычных пользователей.

софт Holoswim Solla Wave AI Music

В главном окне выводятся подсказки от ИИ-помощника, анализ плавания, количество сделанных упражнений, общее расстояние и время тренировок. Оценивается прогресс качества тренировок, предпочтения по стилю плавания, дается сводная рекомендация от ИИ-тренера.

софт Holoswim Solla Wave AI Music

В приложении представлена информация по тренировкам - активность, стиль плавания, расстояние, сожженные калории, баллы SWOLF, рекорды. Данные можно просматривать в виде наглядных диаграмм по интервалам времени. В разделе управления умными очками выводятся данные о заряде аккумулятора. Здесь же задается длина бассейна (25 или 50 метров), запускается воспроизведение музыки и эффектов.

софт Holoswim Solla Wave AI Music

При выборе стиля плавания можно поставить автоматическое определение или ручное (брасс, вольный стиль, баттерфляй, комплексное плавание, на спине). Существует возможность включить голосовые уведомления во время тренировки с выбором языка (английский или китайский), а также установить частоту оповещений.

софт Holoswim Solla Wave AI Music

Существует встроенная социальная сеть, в которой можно делиться своими скриншотами с результатами тренировок с другими пользователями Holoswim.

Тесты

За сбор статистики в очках отвечает 9-осевой датчик и технология PulseCode AI, с помощью которого ведется отслеживание расстояния, времени, темпа, количества кругов и гребков, SWOLF в режиме реального времени.

Точность собираемых данных выше, чем у многих умных часов и браслетов. В зависимости от выбранных настроек в приложении, голосовой ассистент озвучивает эти данные прямо во время тренировки. Таким образом, не нужно останавливаться и отвлекаться на экран, как при использовании часов. Погрешность собираемых данных 5-10%.

тесты Holoswim Solla Wave AI Music

Звук воспроизводят 8-мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Качество звучания на высоте!

По умолчанию набор треков включает девять мелодий, воспроизводимых последовательно. Для добавления своих треков нужно с помощью комплектного кабеля подключиться к ПК.

Объем встроенной памяти - 4 Гбайт, список поддерживаемых расширений включает MP3, WAV, WMA, FLAC и M4A. Этого объема хватает для хорошей коллекции музыки или нескольких аудиокниг. Смарт-очки Solla Wave умеют запоминать последний активный трек и, при возобновлении воспроизведения или на следующей тренировке продолжат проигрывать музыку с этого трека.

тесты Holoswim Solla Wave AI Music

Отмечу, что это мой первый опыт использования очков для плавания с функцией прослушивания музыки, и я под впечатлением!

Музыка во время занятий позволила мне увеличить время тренировки, лучше поддерживать высокий темп и получить больше удовольствия от плавания, а подсказки тренера помогли контролировать нужный ритм и общую активность.

тесты Holoswim Solla Wave AI Music

Holoswim SollaWave не требуют специальной подготовки или обучения перед началом эксплуатации. Дизайн очков максимально близок к классическим моделям и не создает проблем во время тренировок.

Holoswim SollaWave – это обтекаемая конструкция устройства, двойной ремешок, линзы с антибликовым покрытием и защитой от запотевания, внутриканальные наушники, жесткий кейс с крючком и перфорированным дном.

Я использовал очки как в бассейне, так и на открытой воде.

Очки не мешают во время плавания, вес приближен к обычным моделям без умной начинки. Отлично себя показало покрытие линз - они не запотевает, а при плавании на открытой воде защищает от слепящего солнца.

Удобно исполнены наушники - длина кабеля оптимальная, прилегание к ушному каналу плотное. Наушники не выпадали при движениях головой во время плавания и исключали попадание воды в уши.

Емкость встроенного аккумулятора 170 мАч. Полного заряда хватает примерно на 8 часов беспрерывной эксплуатации с отслеживанием активности и прослушиванием музыки. Это примерно 6-7 тренировок или неделя использования.

Итоги

Holoswim SollaWave – умные очки для плавания с воспроизведением музыки и отслеживанием активности, позволяющие улучшить результаты тренировок и получать удовольствие от плавания.

Высокий уровень исполнения, превосходное качество звука в наушниках, специальное покрытие линз, длительное время автономной работы, удобная организация управления, приложение с искусственным интеллектом, точность собираемых данных – всё это делает умные очки SollaWave незаменимым аксессуаром для любительского и профессионального плавания на открытой воде и в бассейне, отдыха на море.
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