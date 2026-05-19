Apple Watch Ultra 4 получат совершенно новый дизайн корпуса

Согласно новой информации, умные часы Apple Watch Ultra 4 получат полностью переработанный дизайн корпуса. Это станет первым серьёзным изменением внешнего вида самой дорогой модели умных часов Apple с момента выхода оригинальных Apple Watch Ultra в 2022 году. К сожалению, источник пока не раскрыл никаких конкретных деталей о новом облике устройства — известно лишь, что пользователей ждут заметные изменения. При этом инсайдеры предполагают, что компания планирует изменить дизайн корпуса таким образом, чтобы больше отделить Ultra-версию часов от базовой модели, так как на текущий момент отличия не настолько кардинальные. Это мешает компании эффективно продавать свои умные часы, так как спрос размывается по всей продуктовой линейке.

Также сообщается, что часы получат значительное улучшение сенсоров, отвечающих за сканирование состояния тела человека. Пока неясно, идёт ли речь о появлении новых датчиков или же Apple сохранит тот же набор сенсоров, что и в Apple Watch Ultra 3, но повысит их точность, производительность и энергоэффективность. Правда, здесь стоит сказать, что текущее поколение сенсоров уже работает достаточно неплохо — как-то заметно улучшить часы будет проблематично. Возможно, компания действительно поставит новые датчики, которые расширят спектр доступных функций, но пока что это лишь предположение. До релиза умных часов ещё три месяца, и за это время многое может измениться — компания часто меняла свои планы.