Часы Casio Pro Trek PRW-61D-2JF оценили в 505 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент туристических часов моделью Pro Trek PRW-61D-2JF, дизайн которых вдохновлён природным явлением «Драконий глаз» у вершины горы Хатимантай. Новинка характеризуется безелем с синеем IP-покрытием, циферблатом с голубым люминесцентным покрытием и узором, корпусом и тыльной крышкой с биопластиком, ремешком из прочного целлюлозного нановолокна, поддержкой радиосинхронизации времени Multiband 6, зарядкой Tough Solar, автономностью до 25 месяцев в режиме энергосбережения, тройным сенсором для измерения направления, атмосферного давления, высоты и температуры воздуха, габаритами 51:47,4:14,7 мм и массой 62 грамма, водонепроницаемостью уровня 10 бар, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием и двойной LED-подсветкой. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 505 долларов.

