Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED

Умные часы realme Watch 5 оснащены контрастным AMOLED-экраном с диагональю 1.97 дюймов, аккумулятором 460 мАч, модулем NFC, корпусом с защитой от влаги и пыли IP68, GPS и цифровым компасом. Новинка поддерживает контроль и анализ 108 типов спортивных активностей, формируя отчет с 15 основными статистическими параметрами.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. На внутренней стороне подробная информация по техническим характеристикам.

Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

По стилю исполнения напоминает Watch Pro от Apple. Хорошее качество сборки корпуса, для недорогой модели отлично выглядят. Основным материалом корпуса выступает пластик. Защищены от пыли и влаги по стандарту IP68.

Комплектуются предустановленным ремешком из гипоаллергенного силикона. Рельефная поверхность и возможность подбора оптимальной посадки на руке. При этом используется распространённый тип крепежа, который для пользователя упростит подбор альтернативных вариантов.

С внутренней стороны по центру небольшой выступ в котором сгруппирован набор датчиков контроля параметров здоровья. Пара металлических контактов с магнитным соединением.

На правой стороне у realme Watch 5 блок с динамиком и колесико управление. Помимо уведомлений можно использовать для громкой связи.

Экран

Лицевая сторона с защитным стеклом. В боковую грань переходит без закругления. Устойчив к появлению царапин, заметно не бликует.

На борту яркая AMOLED матрица с насыщенным черным цветом. Диагональ 1.97 дюймов с разрешением 390х450 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Яркость до 600 нит дал возможность комфортно использовать в солнечную погоду, в помещении при искусственном освещении и ночью.

Четкая картинка с отсутствием зернистости, мелкие шрифты хорошо читаемы. Перемещение по интерфейсу плавное, изображение не дергается. Есть функция Always-on-Dsiplay с отображением упрощенного виджета с ключевой информацией.

Автономная работа

Приложение

В обычном сценарии с 1 тренировкой в течение дня работали в среднем около 2 недель без подзарядки. На цикл восстановления с помощью комплектного кабеля с магнитной фиксацией уходило два часа.Как и любые умные часы для полноценной эксплуатации потребуется установка фирменной программы в память смартфона. Соединение с ним проходит по Bluetooth с поддержкой Low Energy. После подключения была обновлена прошивка до актуальной версии.

В приложении доступна возможность загрузить дополнительные циферблаты для realme Watch 5. Разные стили и в целом набор достаточно большой. Помимо этого выбираются приложения, которые получат возможность выводить уведомления.

Библиотека с разными типами тренировок, которые включаются вручную. Есть также интеллектуальное распознавание бега, ходьбы, гребного тренажера, эллиптического тренажера. Автоматическая пауза и завершение тренировки.

Напоминания и будильник. Определение уровня шума в помещении. Избранные контакты. Поиск телефона. Возможность загрузить музыку во встроенную память объемом 30 Мбайт, дистанционное управление музыкой со смартфона.

Интерфейс

Организация интерфейса у часов привычная. Взаимодействие свайпами и касаниями, а также с помощью механического поворотного элемента. К ключевым функциям организован быстрый доступ. Весь набор настроек для индивидуальной настройки под себя.

Помощник предлагает настроить NFC с демонстрацией возможностей. Ими нельзя платить, можно использовать в качестве метки-ключа.

Отслеживание фаз сна с анализом и отображением параметров за время сна. Рекомендации.

Определение уровня насыщения крови кислородом. Вывод как в моменте, так и графиком изменений. Уровень стресса на основе данных нескольких параметров контроля.

Запуск тренировки вручную. Набор включает как наиболее распространённые, так и редкие.

Ответ на входящий вызов. Можно прямо с часов, но должно быть активным Bluetooth соединение.

Просмотр уведомлений от выбранных приложений списком. Кириллица отображается корректно, это же касается интерфейса, переведенного полностью. Дыхательные упражнения и рекомендации.

Компас. Есть встроенный GPS с пятью системами, для недорогих часов не характерно и похвально.

Итоги

realme Watch 5 – недорогие умные часы с GPS и AMOLED. Аккуратное внешнее исполнение в корпусе с защитой IP68, простой подбор ремешков, длительное время автономной работы, библиотека спортивных режимов, приложение с детальными настройками, встроенный динамик, высокая яркость экрана и контрастность, NFC метка.