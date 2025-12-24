Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. На внутренней стороне подробная информация по техническим характеристикам.
Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Комплектуются предустановленным ремешком из гипоаллергенного силикона. Рельефная поверхность и возможность подбора оптимальной посадки на руке. При этом используется распространённый тип крепежа, который для пользователя упростит подбор альтернативных вариантов.
С внутренней стороны по центру небольшой выступ в котором сгруппирован набор датчиков контроля параметров здоровья. Пара металлических контактов с магнитным соединением.
На правой стороне у realme Watch 5 блок с динамиком и колесико управление. Помимо уведомлений можно использовать для громкой связи.
Лицевая сторона с защитным стеклом. В боковую грань переходит без закругления. Устойчив к появлению царапин, заметно не бликует.
На борту яркая AMOLED матрица с насыщенным черным цветом. Диагональ 1.97 дюймов с разрешением 390х450 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Яркость до 600 нит дал возможность комфортно использовать в солнечную погоду, в помещении при искусственном освещении и ночью.
Четкая картинка с отсутствием зернистости, мелкие шрифты хорошо читаемы. Перемещение по интерфейсу плавное, изображение не дергается. Есть функция Always-on-Dsiplay с отображением упрощенного виджета с ключевой информацией.
В приложении доступна возможность загрузить дополнительные циферблаты для realme Watch 5. Разные стили и в целом набор достаточно большой. Помимо этого выбираются приложения, которые получат возможность выводить уведомления.
Библиотека с разными типами тренировок, которые включаются вручную. Есть также интеллектуальное распознавание бега, ходьбы, гребного тренажера, эллиптического тренажера. Автоматическая пауза и завершение тренировки.
Напоминания и будильник. Определение уровня шума в помещении. Избранные контакты. Поиск телефона. Возможность загрузить музыку во встроенную память объемом 30 Мбайт, дистанционное управление музыкой со смартфона.
Помощник предлагает настроить NFC с демонстрацией возможностей. Ими нельзя платить, можно использовать в качестве метки-ключа.
Отслеживание фаз сна с анализом и отображением параметров за время сна. Рекомендации.
Определение уровня насыщения крови кислородом. Вывод как в моменте, так и графиком изменений. Уровень стресса на основе данных нескольких параметров контроля.
Запуск тренировки вручную. Набор включает как наиболее распространённые, так и редкие.
Ответ на входящий вызов. Можно прямо с часов, но должно быть активным Bluetooth соединение.
Просмотр уведомлений от выбранных приложений списком. Кириллица отображается корректно, это же касается интерфейса, переведенного полностью. Дыхательные упражнения и рекомендации.
Компас. Есть встроенный GPS с пятью системами, для недорогих часов не характерно и похвально.