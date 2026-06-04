Часы Xiaomi Watch S5 оценили в 15 тысяч рублей

Компания diHouse объявила о выпуске в России смарт-часов Xiaomi Watch S5 46 мм, которые были представлены на глобальном рынке в марте этого года. Рекомендованная цена новинки составила 15 тысяч рублей за версии в чёрной и серой расцветках, а также 17 тысяч рублей за тёмно-синий и зелёный цвета.

Напомним, что часы получили корпус из нержавеющей стали 316L с цельной конструкцией безеля, варианты с керамическим безелем или кованым карбоном, поддержку eSIM, 1,48-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480:480 пикселей и пиковой яркостью 2500 нит, новые сенсоры с четырьмя светодиодами и четырьмя фотодатчиками с возросшей до 98,4% точностью измерения пульса, улучшенный анализ сна, поддержку 160 спортивных режимов, двухчастотный GNSS-модуль, обновлённый велорежим, аккумулятор ёмкостью 815 мАч, время автономной работы до 14 или до 21 дня в зависимости от сценария использования, связь с умным замком Xiaomi и глубокую интеграцию с фирменными автомобилями Xiaomi.
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