Титановые часы HUAWEI Watch Buds 2 оценили в 510 долларов

Компания HUAWEI объявила о выходе умных часов Watch Buds 2, которые также получили интегрированные в корпус беспроводные наушники. Новинка оснащается корпусом из титанового сплава аэрокосмического класса с размерами 47:47:14,69 мм и массой 54,5 грамма без ремешка, ремешками из титана и композитной экокожи, 1,5-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 466:466 точек и пиковой яркостью 3000 нит, наушниками массой 4 граммов, поддержкой режима шумоподавления и прозрачности, батареей ёмкостью 410 мАч, автономностью наушников до 4 часов, 90 спортивными режимами, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, отслеживанием сердечного ритма и качества сна, оценкой риска повышения уровня глюкозы в крови и анализом дыхания во сне, поддержкой GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, а также модулями NFC и Bluetooth. Цена часов на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 510 долларов и 585 долларов в зависимости от ремешка.