SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED

В течение этого года мы проводили детальное тестирование GPS - часы SUUNTO Race S, одной из особенностей которых был контрастный и яркий AMOLED - экран. Производитель расширил модельный ряд умных часов с дисплеем AMOLED, выпустив очень легкую и компактную новинку для циклических видов спорта SUUNTO Run, представленную в доступном ценовом сегменте. Как можно догадаться по названию, часы разработаны преимущественно для бега, но имеют более 30 разнообразных встроенных спортивных режимов, включая триатлон и даже марафон. Новинка поддерживает новейшую двухчастотную навигацию GPS с точным отслеживанием тренировок на открытом воздухе, измеряет большое количество спортивных показателей и предоставляет детальную аналитику тренировок, оснащена современными интеллектуальными функциями.

SUUNTO Run обзор умных часов

В модели SUUNTO Run внедрен целый ряд новых функций, а именно:

  • используется новый оптический датчик сердечного ритма, новый тип отслеживания сердечного ритма при восстановлении;
  • добавлено автономное воспроизведение музыки через наушники Bluetooth и встроенный накопитель объемом 4 Гбайт;
  • новая операционная система; изменены дополнительные приложения и набор циферблатов;
  • добавлен режим марафона, функция беговой дорожки на открытом воздухе;
  • функция метронома отслеживает вибрацию и звуковые сигналы;
  • добавлен виджет для проведения дыхательных тренировок, напоминания о питании, водном балансе;
Если сравнить новинку с более дорогой и продвинутой моделью SUUNTO Race S, видные некоторые упрощения, связанные с разницей в стоимости:
  • не поддерживаются офлайн карты. При этом в часах SUUNTO Run реализована обычная навигация с отслеживанием маршрута по точкам;
  • вместо магазина приложений сделали переход дополнительных приложений в нативные, доступные изначально при запуске.
  • меньше предустановленных профилей для тренировок – здесь их 34, против 95 в дорогих моделях. Но все типовые сценарии тренировок доступны, закрывая потребности массового пользователя.
  • меньше емкость аккумулятора, это должно сказаться на времени автономной работы.
Как можно видеть, у модели SUUNTO Run есть как плюсы, так и определенные минусы. Но если оценивать в целом, даже искушенные любители и спортсмены получают функциональное устройство, отвечающее всем современным требованиям, и хорошую возможность сэкономить. Общий подход к исполнению часов - единый для всей модельной линейки производителя. Новинка получилась спортивной, эргономичной, выполнена она из материалов высокого качества.

SUUNTO Run обзор умных часов

Вес корпуса часов SUUNTO Run составляет всего 36 граммов, они не ощущаются громоздкими или тяжелыми.Для фиксации часов на руке используется текстильный ремешок. Он удобно и плотно облегает запястье, во время тренировок кожа под ним не запотевала. Если текстильный ремешок больше понравится спортсменам-бегунам, то для любителей водных видов спорта или интенсивных тренировок в зале есть версия часов Run с классическим гипоалергенным силиконовым ремешком, более практичным в уходе. Представлены часы в нескольких вариантах цветового исполнения: с классическими черными и светло-серыми ремешками, а также ярких цветов - лайм и оранжевый.

SUUNTO Run обзор умных часов

Что касается экрана, то он тут тот же, что и в дорогих версиях SUUNTO. Это 1.32 дюймовый AMOLED экран с разрешение 466х466 пикселей. Экран с высокой детализацией обеспечивает отличную видимость при ярком солнечном свете, мелкий шрифт читается хорошо. Поддерживает режим Always-on-Display с постоянным выводом изображения, доступны три уровня яркости.

SUUNTO Run обзор умных часов

Управлять часами и взаимодействовать с интерфейсом можно через сенсорный экран, а также с помощью трех механических органов управления, включающих две кнопки и поворотный регулятор. Операционная система реализована интуитивно, общая логика работы и доступа к функциям, виджетам, приложениям характерная для такого типа устройств, это движения пальцем в одно из четырех направлений. На старте пользователю доступен выбор из восьми вариантов циферблата. Виджеты можно настроить под свои задачи: упорядочить, удалить не используемые, добавить новые. Максимально можно зафиксировать шесть виджетов. Каждый из них можно открыть, чтобы просмотреть больше данных. Например, качество ночного сна и восстановления, дневную активность, количество пройденных шагов и многое другое.

SUUNTO Run обзор умных часов

Нововведением, которое не встречалось ранее, стал виджет «Восстановление». Он объединяет в себе данные о пульсе, вариабельности сердечного ритма и сне в общую метрику, которая меняется в течение дня, актуализируя получаемые данные. Понравилось и еще одно новшество - виджет «Дыхание», где пользователю предлагается выполнить дыхательные упражнения для снятия стресса. Выбирается интервал 1, 2 или 3 минуты, или необходимая длительность задается вручную.

SUUNTO Run обзор умных часов

Детальная настройка спортивных занятий и получение аналитики по результатам тренировок осуществляется через фирменное приложение SUUNTO, доступное для iOS и Android. Первым шагом проводится сопряжение и добавление аккаунта. Приложение отображает детальные данные статистики, сводки тренировок, содержит каталог с 34 типами тренировок. В отдельных тренировках учитываются также показатели стресса и восстановления, показывающие влияние активности на аэробную подготовку. Разобраться в этом многообразии данных и терминов помогают детальные подсказки на русском языке.

SUUNTO Run обзор умных часов

В программе можно создавать структурированную программу тренировки. Для бега задаются дистанции, время, целевой показатель частоты сердечных сокращений, разделение на этапы и нужное количество повторов. Такие же возможности есть для велосипеда, велотренажера, беговой дорожки и других видов активности как на открытом воздухе, так и в фитнес-зале.

SUUNTO Run обзор умных часов

Перед стартом тренировки нужно выбирать один из доступных спортивных профилей через приложение SUUNTO на сопряжённом смартфоне или непосредственно через интерфейс часов. Для удобства в дальнейшем будут отображаться последний выбранный спортивный режим.

SUUNTO Run обзор умных часов

Рассмотрим пример бега с часами SUUNTO Run на стадионе и в условиях города. Для бега по беговой дорожке на стадионе задаем дистанцию, и можно приступать. Двухчастотный GPS модуль обеспечивает быстрый холодный старт с поиском спутников, точно определяя местоположение, дистанцию и скорость. При беге на стадионе часы четко отображает пройденные круги и их общее количество. После завершения тренировки получаем сводную статистику по ней, как на часах, так и в приложении. Помимо привычных данных видим данные CTL, TSS и TSB.

SUUNTO Run обзор умных часов

Как уже сказано, в модели SUUNTO Run нет возможности загрузить офлайн карты с предварительным прокладыванием маршрута, как в более дорогих моделях бренда. Однако, маршруты пользователь SUUNTO RUN может строить прямо в приложении. Для пробежки в городе выбираем режим «Бег по пересеченной местности» и маршрут тренировки. На экране часов будет виден навигационный маршрут, которому необходимо следовать, оставшееся расстояние и расчетное время до конца пути. Часы предупреждают об отклонении от курса и указывают верное направление. Подобный вариант хорош для тех, кто использует навигацию и готовые маршруты только эпизодически: экономия по сравнению с теми же часами SUUNTO Race S, оснащенными офлайн-картами, составит около 10 000 рублей.

SUUNTO Run обзор умных часов

В ходе тестирования новинки встроенный пульсометр в часах продемонстрировал достойные результаты, особенно при занятиях с умеренной интенсивностью. Мы применяли его во время велотренировок, гребли и силовых упражнений, получая преимущественно позитивные данные. Однако, для достижения максимальной точности и надежности при высокоинтенсивных нагрузках рекомендуется использовать внешний датчик сердечного ритма.

SUUNTO Run обзор умных часов

Из интересных функций также отметим автономную музыку. Часы располагают 4 Гбайт встроенной памяти для хранения MP3 файлов. При подключении часов с помощью зарядного кабеля к ПК (проверена работа на MacOS и Windows) они отображаются как USB-накопитель. Остается перенести файлы, скопировав их в проводнике. После можно через приложение Suunto создать плейлисты и отсортировать свою библиотеку. Запускаются файлы через виджет, музыка будет передаваться по Bluetooth в подключенные наушники.

SUUNTO Run обзор умных часов

В результате тестирования GPS - часы Suunto Run показали себя как весьма привлекательное спортивное умное устройство, сочетающее в себе доступную цену и широкий набор аппаратных и программных функций. Внедрение Suunto двухчастотного GPS в модели доступного ценового сегмента говорит о серьезном настрое компании на конкуренцию. Важным шагом вперед стало встраивание полезных функций Suunto непосредственно в устройство. Достойный выбор для бегунов и не только, ищущих компактные и надежные часы по приемлемой цене.
