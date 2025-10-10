SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED

Вес корпуса часов SUUNTO Run составляет всего 36 граммов, они не ощущаются громоздкими или тяжелыми.Для фиксации часов на руке используется текстильный ремешок. Он удобно и плотно облегает запястье, во время тренировок кожа под ним не запотевала. Если текстильный ремешок больше понравится спортсменам-бегунам, то для любителей водных видов спорта или интенсивных тренировок в зале есть версия часов Run с классическим гипоалергенным силиконовым ремешком, более практичным в уходе. Представлены часы в нескольких вариантах цветового исполнения: с классическими черными и светло-серыми ремешками, а также ярких цветов - лайм и оранжевый.
Что касается экрана, то он тут тот же, что и в дорогих версиях SUUNTO. Это 1.32 дюймовый AMOLED экран с разрешение 466х466 пикселей. Экран с высокой детализацией обеспечивает отличную видимость при ярком солнечном свете, мелкий шрифт читается хорошо. Поддерживает режим Always-on-Display с постоянным выводом изображения, доступны три уровня яркости.
Управлять часами и взаимодействовать с интерфейсом можно через сенсорный экран, а также с помощью трех механических органов управления, включающих две кнопки и поворотный регулятор. Операционная система реализована интуитивно, общая логика работы и доступа к функциям, виджетам, приложениям характерная для такого типа устройств, это движения пальцем в одно из четырех направлений. На старте пользователю доступен выбор из восьми вариантов циферблата. Виджеты можно настроить под свои задачи: упорядочить, удалить не используемые, добавить новые. Максимально можно зафиксировать шесть виджетов. Каждый из них можно открыть, чтобы просмотреть больше данных. Например, качество ночного сна и восстановления, дневную активность, количество пройденных шагов и многое другое.
Нововведением, которое не встречалось ранее, стал виджет «Восстановление». Он объединяет в себе данные о пульсе, вариабельности сердечного ритма и сне в общую метрику, которая меняется в течение дня, актуализируя получаемые данные. Понравилось и еще одно новшество - виджет «Дыхание», где пользователю предлагается выполнить дыхательные упражнения для снятия стресса. Выбирается интервал 1, 2 или 3 минуты, или необходимая длительность задается вручную.
Детальная настройка спортивных занятий и получение аналитики по результатам тренировок осуществляется через фирменное приложение SUUNTO, доступное для iOS и Android. Первым шагом проводится сопряжение и добавление аккаунта. Приложение отображает детальные данные статистики, сводки тренировок, содержит каталог с 34 типами тренировок. В отдельных тренировках учитываются также показатели стресса и восстановления, показывающие влияние активности на аэробную подготовку. Разобраться в этом многообразии данных и терминов помогают детальные подсказки на русском языке.
В программе можно создавать структурированную программу тренировки. Для бега задаются дистанции, время, целевой показатель частоты сердечных сокращений, разделение на этапы и нужное количество повторов. Такие же возможности есть для велосипеда, велотренажера, беговой дорожки и других видов активности как на открытом воздухе, так и в фитнес-зале.
Перед стартом тренировки нужно выбирать один из доступных спортивных профилей через приложение SUUNTO на сопряжённом смартфоне или непосредственно через интерфейс часов. Для удобства в дальнейшем будут отображаться последний выбранный спортивный режим.
Рассмотрим пример бега с часами SUUNTO Run на стадионе и в условиях города. Для бега по беговой дорожке на стадионе задаем дистанцию, и можно приступать. Двухчастотный GPS модуль обеспечивает быстрый холодный старт с поиском спутников, точно определяя местоположение, дистанцию и скорость. При беге на стадионе часы четко отображает пройденные круги и их общее количество. После завершения тренировки получаем сводную статистику по ней, как на часах, так и в приложении. Помимо привычных данных видим данные CTL, TSS и TSB.
Как уже сказано, в модели SUUNTO Run нет возможности загрузить офлайн карты с предварительным прокладыванием маршрута, как в более дорогих моделях бренда. Однако, маршруты пользователь SUUNTO RUN может строить прямо в приложении. Для пробежки в городе выбираем режим «Бег по пересеченной местности» и маршрут тренировки. На экране часов будет виден навигационный маршрут, которому необходимо следовать, оставшееся расстояние и расчетное время до конца пути. Часы предупреждают об отклонении от курса и указывают верное направление. Подобный вариант хорош для тех, кто использует навигацию и готовые маршруты только эпизодически: экономия по сравнению с теми же часами SUUNTO Race S, оснащенными офлайн-картами, составит около 10 000 рублей.
В ходе тестирования новинки встроенный пульсометр в часах продемонстрировал достойные результаты, особенно при занятиях с умеренной интенсивностью. Мы применяли его во время велотренировок, гребли и силовых упражнений, получая преимущественно позитивные данные. Однако, для достижения максимальной точности и надежности при высокоинтенсивных нагрузках рекомендуется использовать внешний датчик сердечного ритма.
Из интересных функций также отметим автономную музыку. Часы располагают 4 Гбайт встроенной памяти для хранения MP3 файлов. При подключении часов с помощью зарядного кабеля к ПК (проверена работа на MacOS и Windows) они отображаются как USB-накопитель. Остается перенести файлы, скопировав их в проводнике. После можно через приложение Suunto создать плейлисты и отсортировать свою библиотеку. Запускаются файлы через виджет, музыка будет передаваться по Bluetooth в подключенные наушники.
В результате тестирования GPS - часы Suunto Run показали себя как весьма привлекательное спортивное умное устройство, сочетающее в себе доступную цену и широкий набор аппаратных и программных функций. Внедрение Suunto двухчастотного GPS в модели доступного ценового сегмента говорит о серьезном настрое компании на конкуренцию. Важным шагом вперед стало встраивание полезных функций Suunto непосредственно в устройство. Достойный выбор для бегунов и не только, ищущих компактные и надежные часы по приемлемой цене.