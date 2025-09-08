Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности

В течение месяца мы активно тестировали и изучали передовые умные очки для плавания Holoswim 2 Pro с интегрированной технологией дополненной реальности. Новинка разработана для оптимизации тренировок по плаванию как в бассейне, так и на открытой воде и предоставляет мгновенный доступ к ключевым показателям заплыва (расстояние, темп плавания, количество пройденных бассейнов и гребков). Также смарт-очки информируют о входящем звонке с сопряжённого смартфона - вся информация появляется перед глазами, на экране очков, непосредственно во время тренировки. А еще эти очки умеют распознавать стиль плавания, собирать и анализировать статистику занятий в приложении Holosport. В режиме плавания на открытой воде возможно сопряжение очков со смарт-часами Garmin и Apple.

Комплектация

Очки поставляются в коробке, оформленной в черно-серебристых цветах. На лицевой ее стороне присутствует схематичное изображение гаджета, на обратной стороне показаны его ключевые особенности и пример работающего приложения. Внутри коробки находим документацию и жесткий прорезиненный кейс на молнии с логотипом бренда на крышке.

Внутри кейса на специальной подложке располагаются сами очки; в боковом сетчатом кармашке хранится зарядный кабель с магнитным креплением, картонный блистер с восемью дополнительными перемычками для переносиц разных размеров, а также краткая памятка для быстрого старта. В основании кейса - ряд вентиляционных отверстий, чтобы очки, находясь внутри, быстро высыхали.

Восемь дополнительных носовых перемычек и одна уже предустановленная, стандартного размера, позволит владельцу подобрать посадку очков по лицу индивидуально. Здесь это важно не только для защиты от проникновения воды и удобства ношения во время тренировок, но и для того чтобы четко видеть выводимое на экран изображение. Диапазон предлагаемых размеров перемычек широкий, для удобства они отсортированы по размерам.

Внешнее исполнение и особенности

Внешне устройство выглядит как классические очки для плавания с компактным модулем - надстройкой на боковой стороне. Линзы выполнены из прозрачного поликарбоната. Применена фирменная технология антизапотевания, предотвращая конденсацию водяного пара на внутренней поверхности очков, таким образом, во время плавания сохраняется четкость изображения. Поверхность линз покрыта специальным слоем - для активации необходимо опустить их в воду и протереть внутреннюю часть. Покрытие устойчиво и сохраняет свои свойства после тысячи использований. Нанесен также слой, предотвращающий появление царапин - его свойства подтверждены испытаниями TÜV Rheinland.

Одна из линз смарт-очков Holoswim 2 Pro двойная, на нее при помощи системы призм проецируется изображение с OLED-дисплея. В зависимости от предпочтений пользователя, эта линза может находиться как с правой, так и с левой стороны – достаточно выбрать сторону, где будет находиться экран, в настройках приложения Holosport. При включении очков на экране возникает четкое, хорошо читаемое монохромное изображение зеленого цвета с разрешением 128х64 пикселей. При этом обычный обзор не ухудшается - сохраняется полноценный контроль происходящего вокруг.

На линзы установлены съемные силиконовые уплотнители с эффектом присоски, предотвращающие попадание воды внутрь: очки при длительном использовании не создают дискомфорта, не натирают. На голове очки плотно фиксируются при помощи резинового ремешка шириной 9 мм с фирменным креплением FitWing, разработанного для дополнительной стабилизации устройства при плавании, поворотах и нырянии. Длина ремешка регулируется индивидуально.

Кнопки управления у очков находятся на верхней грани модуля. Две кнопки с текстурными выступами хорошо определяются слепым методом. Длительное нажатие на одну из них включает и выключает питание, вторая короткими нажатиями переключает пункты меню, а длительным подтверждает выбор. Управление интуитивно понятно, полноценное управление сохраняется при нахождении в воде.

На боковой грани пара контактов обеспечивает соединение с зарядным устройством при помощи магнитов. Емкости встроенного аккумулятора хватало на 4-5 тренировок в бассейне – до 4 часов, в зависимости от выбранного уровня яркости. Полный цикл зарядки гаджета занимает около часа.

Меню состоит из четырех пунктов:

Свободная тренировка

На экран выводится время, пройденное расстояние, количество кругов/бассейнов (50 или 100 метров задаются в настройках), темп, а также скорость плавания. Эти параметры позволяют прямо во время занятия оценивать эффективность тренировки и, при необходимости, ускориться или уменьшить нагрузку.

Углубленная тренировка

Запускает одно из трех выбранных в приложении занятий. На экране отображается протяженность этапа, текущее и целевое время на выполнение задачи, преодоленное расстояние, стиль плавания и прогресс. Настраиваемое отображение позволяет выводить на экран данные заданными интервалами времени или при завершении круга.

Плавание в открытом водоеме

Этот режим работает только при сопряжении со смарт-часами Garmin или Apple. В этом режиме при эксплуатации в паре с совместимыми умными часами или специальным датчиком можно видеть на экране живые показатели пульса. Отображается также общее пройденное расстояние.

Четвертый пункт - настройки

Помимо данных по тренировке, в смарт-очках Holoswim есть функция отображения входящего вызова от сопряженного смартфона.

Приложение

Для iOS и Android доступно бесплатное приложение Holosport: его необходимо установить на смартфон и добавить устройство в аккаунт. Соединение проходит по Bluetooth. Оформление приложения понравилось, оно полностью заточено под водные тренировки. Также пользователь получает персональные планы тренировки и рекомендации по улучшению техники плавания на основе технологии искусственного интеллекта.

На главном экране отображается сводная информация с оценкой качества плавания, общего количество упражнений, пройденного пути и общего времени тренировки, данные по стилю плавания. В приложении вы можете видеть несколько последних тренировок со сводной информацией по времени, темпу, расстоянию и сожжённым калориям, а также подробные данные по выбранной тренировке (её длительность, количество гребков, кругов), подробные данные по стилям плавания и расклад по временным отрезкам.

Выводится информация по темпу со средними и лучшими показателями, таймер отдыха и активной тренировки, среднее количество и частота гребков, оценка по средним и лучшим показателям SWOLF. Собранные данные по тренировке можно

разделить по сегментам. Все это позволяет профессионально оценивать свой стиль и технику плавания, качество выполнения заданий и, при необходимости, их корректировать.

Результатами своих тренировок можно делиться с другими пользователями, обсуждать их с сообществом, ставить лайки – это похоже на ленту социальной сети.

Для режима бассейна в приложении задается его длина, активируется автоматическое распознавание стиля плавания. Включается интеллектуальный алгоритм, обнаруживающий состояние покоя и касание кромки. В очках есть три уровня яркости; можно выбрать линзу, в которой будут отображаться данные (справа или слева). Включение идентификатора входящего вызова от сопряжённого смартфона не позволить попустить важный звонок.

Тесты и впечатления

Для меня это первый опыт эксплуатации умных очков для плавания, до них использовал только обычные плавательные очки. Тестировал Holoswim в бассейне и даже брал в отпуск. Занимаюсь плаванием не профессионально, но провожу в бассейне 2-3 часовые тренировки в неделю.

Заменил носовую перемычку, выбрав из комплектного набора; отрегулировал ремешок. Посадка у Holoswim 2 Pro удобна, воду очки не пропускали, и действительно хорошо себя показала фирменная технология с предотвращением запотевания.

В сравнение с обычными очками для плавания у очков Holoswim немного больший вес, и за счет выступа с «умной» начинкой смещен центр тяжести. На комфорт это не влияет, но некоторое время на привыкание всё же потребовалось, в последующем же разницу уже не замечал.

Понравилось исполнение: информации о заплыве проецируется прямо перед глазами, она всегда видна, но при этом не перекрывает и не ограничивает обзор. Само изображение контрастно и хорошо читается при разном уровне освещения в бассейне. Выводимая информация позволяет в реальном времени контролировать стиль и интенсивность плавания, активность, продолжительность тренировки. Чаще всего я использовал режим «свободной тренировки», установив в приложении длину бассейна 50 метров.

Перед началом заплыва включаем очки, они отображают нулевую отметку. Далее каждые 50 метров устройство фиксирует пройденную дорожку, рассчитывается средняя скорость прохождения участков. Во время остановки устройство автоматически включает паузу, продолжая сбор данных после возобновления тренировки.

Помимо расстояния и времени, умные очки ведут учёт количества гребков, причем определяют их количество довольно точно: погрешность, по наблюдениям, не превышает 5-10%.

Итоги

Еще одной важной особенностью является определение стиля плавания. Очки различают четыре основных стиля - брасс, баттерфляй, вольный стиль и плавание на спине, а также помогают контролировать и улучшать технику.

Holoswim 2 Pro – умные очки для плавания с дополненной реальностью на основе искусственного интеллекта, позволяющие получить точный анализ характеристик плавательной тренировки в режиме реального времени. Отслеживание показателей во время заплыва, готовые программы тренировок из приложения, возможность плавания в открытой воде, эргономичная посадка с девятью носовыми перемычками, анти-запотевание Ultra-Nano и защита от царапин - всё это умные очки Holoswim, отличное решение для любителей и профессионалов.

