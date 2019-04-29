Чехол Marvel для Samsung Galaxy S10 оценен в 3500 рублей

Компании Samsung Electronics и Disney представили эксклюзивную серию чехлов Galaxy Friends x Marvel для смартфонов Galaxy S10, Galaxy A50 и Galaxy A70. Чехлы оформлены в стилистике героев супергеройской вселенной Marvel и, разумеется, приурочены к выходу в прокат фильма «Мстители: Финал». Что интересно, пользователи получат эксклюзивный графический контент для Always on Display и экрана блокировки, а также уникальную тему. Для этого нужно просто надеть чехол с поддержкой технологии Galaxy Friends на смартфон. Рекомендованная розничная цена чехла для смартфонов Galaxy S10 составляет 3490 рублей, а для Galaxy A50/A70 – 2590 рублей.