Чехол с аккумулятором для iPhone 2018 года от Mophie

Компания Mophie представила новый аккумулятор для моделей iPhone 2018 года. Чехол Juice Pack Air поставляется с батареей емкостью 1720 мАч, что позволяет продлить срок службы аккумулятора iPhone XR / XS / XS Max до 28 часов для iPhone XS и 34 часов для iPhone XR / XS Max. Чехол Juice Pack Air может работать на любом Qi-совместимом зарядном устройстве и поддерживает до 5 Вт.

Он сделан из прочного поликарбоната с мягким на ощупь покрытием, чтобы рассеять удар при случайном падении смартфона. Juick Pack Air доступен за $ 99 и предлагается в черном, красном, графитовом и розовом цвете.