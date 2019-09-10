Черный и белый Google Pixel 4 XL показали на фото

На форуме Reddit появились новые фото флагманского смартфона Google Pixel 4 XL в черной и белой расцветках. Самое любопытное в дизайне грядущих новинок, это рамка черного цвета у белого смартфона. Стало быть, при взгляде на экраны смартфонов не определишь, какого цвета тыльная панель. На одном из снимков можно увидеть работу всегда включенного дисплея, который отображает дату, время, день недели, прогноз погоды, уровень заряда батареи и значки уведомлений приложений. Официальный анонс новых «гуглофонов» должен состояться в октябре этого года.