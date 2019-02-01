Cherry DW 9000 Slim без проводов

В последнее время производители компьютерной периферии стали активно выпускать беспроводные варианты своих продуктов. Дело в том, что пользователи уже морально готовы к тому, что можно пользоваться клавиатурой и мышкой без проводов, заряжая их изредка для максимального комфорта. Например, вот в продажу поступил новый комплект Cherry DW 9000 Slim, который не только выглядит крайне привлекательно, но и обеспечивает вас максимальной продуктивностью во время работы — здесь нет никаких лишних элементов управления, только привлекательный дизайн и возможность расположить устройства ввода на рабочем столе так, как вам удобно. Думаю, скоро будет названа официальная стоимость этого комплекта и тогда можно будет поговорить предметно.