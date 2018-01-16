Cherry MX Low Profile RGB готов к релизу

Компания Cherry анонсировала новые переключатели Cherry MX Low Profile RGB, который в своем названии имеют перечисление всех своих крутых фишек. Начнем с того, что у данных переключателей низкий профиль - это позволяет делать удобные для печати клавиатуры, плюс геймерские клавиатуры или клавиатуры для дизайна тоже иногда бывают с низким профилем. Так вот, благодаря прозрачному корпусу переключателя, удалось разместить светодиод достаточно близко к корпусу клавиатуры и при определенных вариантах корпуса это будет выглядеть очень красиво. С другой стороны, пока что это только слова и на деле попробовать переключатели еще никто не смог, в сети лишь слитые данные и какие-то слухи о том, что клавиатур с таким профилем будет очень много в ближайшее время. Что скажете? Интересна вам такая клавиатура?