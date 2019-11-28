Cherry Secure Board 1.0 защитит ваш ПК

Представлена клавиатура Cherry Secure Board 1.0, которая интересна даже не своим дизайном или какими-то уникальные функциями, а функцией шифрования нажатий. Обычно на некоторых сайтах или просто вирусы считывают нажатия на вашей клавиатуре и записывают их, чтобы злоумышленник потом мог взять полученную информацию и на том же сайте ввести данные для получения ваших личных средств, информации или просто смены пароля на аккаунте. У клавиатуры Cherry Secure Board 1.0 встроен специальный модуль, который шифрует нажатия на клавиатуру и это позволяет не переживать о том, что ваши данные кем-то будут украдены посредством данного метода. Однако стоит понимать, что помимо этого есть еще масса вариантов и одной клавиатурой не спастись.