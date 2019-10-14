Cherry Stream с дополнительным рядок клавиш

Официально представлена совершенно новая клавиатура под названием Cherry Stream, которая выглядит крайне интересно и предоставляет пользователю дополнительный ряд клавиш. Стоит сказать, что новинка интересна еще и тем, что у нее низкий профиль клавиш и при этом устройство рассчитано на двадцать миллионов нажатий. Фактически, вы получаете клавиатуру уровня ноутбука, но с более продолжительным сроком службы и это очень круто. Стоимость клавиатуры Cherry Stream пока что никто не сообщает, но ранее это были довольно доступные относительно конкурентов модели и если вы хотите много работать и получать от этого удовольствие, то стоит обязательно присмотреться к этой клавиатуре. За свои вполне адекватные деньги она предоставит достаточно бонусов.