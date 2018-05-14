Cherry выпускает KC 6000 SLIM, плоскую клавиатуру с современным дизайном, ориентированную на пользователей, которым важен стиль устройства. Клавиатура сочетает в себе прочную конструкцию с интеллектуальным набором функций, что делает KC 6000 SLIM не просто прочной, но и очень функциональным и визуально привлекательным решением для повседневного использования.Новая CHERRY KC 6000 SLIM особенно впечатляет благодаря своей тонкой конструкции и современному дизайну. В результате клавиатура отлично выглядит на рабочем столе пользователей. Низкая высота, всего 1,5 см в самой высокой точке, позволяет работать без усталости. Несмотря на ультратонкий дизайн.

CHERRY полагается на технологию SX key switch для KC 6000 SLIM, которая основана на собственной высококачественной ножничной механике. Это гарантирует отличное тактильное ощущение, отличную работу и длительный срок службы. Символы были нанесены способом лазерной гравировки, которая очень прочна и устойчива к стиранию.CHERRY KC 6000 SLIM будет доступна с мая 2018 года по рекомендованной розничной цене 40 евро / 50 долларов США / 35 фунтов стерлингов.