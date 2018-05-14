Cherry выпускает KC 6000 SLIM

2018-05-14, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Cherry KC 6000 SLIM; [11]
Cherry выпускает KC 6000 SLIM, плоскую клавиатуру с современным дизайном, ориентированную на пользователей, которым важен стиль устройства. Клавиатура сочетает в себе прочную конструкцию с интеллектуальным набором функций, что делает KC 6000 SLIM не просто прочной, но и очень функциональным и визуально привлекательным решением для повседневного использования.
Новая CHERRY KC 6000 SLIM особенно впечатляет благодаря своей тонкой конструкции и современному дизайну. В результате клавиатура отлично выглядит на рабочем столе пользователей. Низкая высота, всего 1,5 см в самой высокой точке, позволяет работать без усталости. Несмотря на ультратонкий дизайн.

CHERRY полагается на технологию SX key switch для KC 6000 SLIM, которая основана на собственной высококачественной ножничной механике. Это гарантирует отличное тактильное ощущение, отличную работу и длительный срок службы. Символы были нанесены способом лазерной гравировки, которая очень прочна и устойчива к стиранию.
CHERRY KC 6000 SLIM будет доступна с мая 2018 года по рекомендованной розничной цене 40 евро / 50 долларов США / 35 фунтов стерлингов.


Комментарии:
Cherry выпускает KC 6000 SLIM...
Cherry выпускает KC 6000 SLIMCherry выпускает KC 6000 SLIM, плоскую клавиатуру с современным дизайном, ориентированную на пользователе...
Thermalright выпускает охлаждение ARO-M1...
Thermalright выпускает охлаждение ARO-M1Основанный на Macho Rev.B, ARO-M14 оснащен шестью мощными 6-мм тепловыми трубками. Они прочно интегрирова...
EK выпускает новый моноблок серии X470 д...
EK выпускает новый моноблок серии X470 дEK выпускает новые моноблоки серии X470. Этот моноблок специально разработан для высокопроизводительной м...
Более 185 000 маршрутизаторов TP-Link ок...
Более 185 000 маршрутизаторов TP-Link окБолее 185 000 маршрутизаторов TP-Link, подключенных к Интернету, имеют критическую уязвимость, для которо...
TeamGroup выпускает новый накопитель T-F...
TeamGroup выпускает новый накопитель T-FT-FORCE DELTA RGB SSD - это первый твердотельный накопитель с RGB подсветкой. Не только световые эффекты ...
Состоялся анонс классических часов Xiaom...
Состоялся анонс классических часов XiaomАнонсированы новые классические часы Xiaomi I8. Стекло круглого циферблата будет сапфировое, а корпус мет...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечтыОбзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечты
Обзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-CОбзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-C
Обзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеемОбзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеем
Обзор Modecom Volcano 750 Gold. Полностью модульное решениеОбзор Modecom Volcano 750 Gold. Полностью модульное решение
Обзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводная мышкаОбзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводная мышка
Предварительный обзор One Mix Yoga. Комп...
Предварительный обзор One Mix Yoga. КомпВ последнее время компактные решения для активных пользователей стали пользоваться большой популярностью....
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. ...
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. Игру Pillars of Eternity II: Deadfire очень тяжело описать словами. Даже если я применю все свои навыки к...
Предварительный обзор Beyerdynamic Amiro...
Предварительный обзор Beyerdynamic AmiroСтоит отметить, что популярности беспроводным наушникам прибавил смартфон iPhone X. Изначально, когда про...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы до...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы доСтоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характер...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозги...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозгиСовременные компьютерные игры можно условно разделить на два типа — те, что позволяют расслабится и поигр...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. ...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все вос...
Hasbro представили новою серию игрушек п...
Hasbro представили новою серию игрушек пНа экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже...
Предварительный обзор Oculus Go. Для цен...
Предварительный обзор Oculus Go. Для ценСовременный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители вып...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялка...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялкаНесмотря на все старания разработчиков, мобильные шутеры остаются не сильно популярными. Дело в том, что ...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. Не...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. НеСмартфоны нынче стоят больших денег — если посмотреть на тенденцию роста, то можно смело говорить, что ск...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лица...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лицаЯ всегда достаточно негативно отношусь ко всем шутерах на мобильной платформе. Все потому, что не мое игр...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечен...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлеченИзначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor