Cherry выпускает новый вид переключателя MX Low Profile RGB

2018-01-15, Автор - Нияз Дусталев; [77]
Cherry анонсирует MX Low Profile RGB. Неглубокий переключатель, который имеет совершенно новый дизайн с низким профилем. Это позволяет реализовать механические ключи в гораздо более компактном формате, что делает CHERRY MX Low Profile RGB подходящим не только для использования в ноутбуках, но и для создания необычно тонких клавиатур высокого класса.
CHERRY MX Low Profile RGB является первой по-настоящему новой разработкой в ​​механических переключателях более чем за 30 лет. Отдел исследований и разработок компании потратил много времени и сил на достижение общей высоты всего 11,9 миллиметра без ущерба для характеристик и качества. MX Low Profile RGB примерно на 35 процентов меньше стандартных MX-переключателей, и благодаря своему уникальному дизайну он может использоваться так же легко для механических клавиатур в ноутбуках класса high-end, что и для необычно тонких механических настольных клавиатур. Новый переключатель CHERRY был полностью разработан и построен в Германии, его печать «Made in Germany», представляющая лучшее качество продукции и высочайшую точность изготовления.

Технологические характеристики и технология Gold-Crosspoint
Несмотря на свою низкую высоту, CHERRY MX Low Profile RGB предлагает такое же идеальное ощущение, что обычные переключатели CHERRY уже зарекомендовали себя как золотой стандарт на рынке. Несмотря на то, что характеристики срабатывания остаются практически одинаковыми, длина хода уменьшена с 4,0 до 3,2 мм. Для надежной работы, CHERRY интегрировала свою эксклюзивную, высокоточную и долговечную технологию Gold-Crosspoint. Контакты являются самоочищающимися и устойчивыми к коррозии, гарантируя более 50 миллионов нажатий клавиш без потери качества.

Корпус с оптимизацией освещения
Корпус для CHERRY MX Low Profile RGB прозрачный и предназначен для использования с светодиодами SMD. Эти компактные светодиоды сидят непосредственно на печатной плате, чтобы принести пользу мелкой конструкции клавиатуры. Конструкция корпуса оптимизирована для обеспечения равномерного освещения всей крышки кей-капа и точно отражает все 16,8 миллионов цветов спектра RGB.


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