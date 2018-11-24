Четыре новых мини-коллекционных фигуры Dead Zebra отмечают десятилетие Android

Dead Zebra - компания, выпускающая игрушки с ограниченным тиражом, фигурки, произведения искусства и многое другое. Android в сентябре исполнилось 10 и в скором времени появится несколько юбилейных Android Minis.

В новой коллекции представлены четыре фигурки. Мини-фигурка Android, стилизованная под торт со свечой, бегун с номером 10, прикрепленным к его футболке, спортсмен в куртке с длинным рукавом и милый космонавт с десяткой на скафандре. Фигурки будут доступны по отдельности или в виде набора. Начиная с этого понедельника, 26 ноября коллекция поступит в продажу от 10 до 12 долларов США.