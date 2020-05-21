Чипсет AMD B550 официально представлен

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует официально представить свои новые материнские платы на чипсете AMD B550, который является улучшенной версией предыдущей серии с несколькими важными бонусами. Например, теперь платы с данным чипсетом будут поддерживать PCIe 4.0, хотя ранее это была прерогатива исключительно дорогих материнский плат флагманского уровня. Теперь же анонс нового чипсета состоялся официально и партнеры компании AMD сразу показали несколько своих новинок. Вероятно, бонусом станет еще и то, что некоторые платы стоя всего 100 долларов с копейками, то есть их вполне можно назвать доступными по современным меркам. Ждем старта продаж на территории нашей страны и тогда можно будет говорить.

Комментарии и отзывы AMD B550
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