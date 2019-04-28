«Чипсет AMD X570 получает PCI Express 4.0 и только USB 3.1 gen2»

AMD объявит о процессорах 27 мая на открытии Computex , предположительно, о выпуске чипсета X570 или новых процессоров Ryzen 3000.

Согласно новым источникам , новое поколение материнских плат AMD, будет иметь ряд отличий: чипсет B550 не будет поддерживать pcie 4.0, что будет привилегией для плат X570. Кроме того, первая плата с чипсетом X570 будет иметь 40 линий pcie, хотя некоторые из этих линий будут использоваться совместно с интерфейсом sata.

Также известный USB 3.1 Gen1 согласно источникам, не будет присутствовать на материнской плате. Кроме того, третье поколение процессоров Ryzen не будет совместим с чипсетом A320, хотя также утверждалось, что между B350 и A320 практически нет не какой разницы.