Chromebook получит улучшенные возможности стилуса для рисования

На этой неделе организация Universal Stylus Initiative (USI) объявила о создании нового открытого стандарта стилуса USI 2.0, который включает в себя новые функции, упрощающие процесс письма на Chromebook.

Большой новой функцией USI 2.0 является беспроводная зарядка, совместимая с новейшей спецификацией NFC, способная заряжать совместимые смартфоны и другие устройства мощностью 1 Вт. «Простота и легкость использования беспроводной зарядки означают, что потребители будут быстро ее внедрять», — сказал Майк Маккамон, исполнительный директор NFC Forum. Зарядка NFC в рамках стандарта USI 2.0 означает, что больше устройств могут поддерживать беспроводную зарядку для стилусов, например Apple Pencil 2 заряжается от iPad. Стандарт USI обеспечивает совместимость стилуса между различными экранами и устройствами, что является ключевым преимуществом по сравнению с проприетарными технологиями, такими как Samsung S Pen, Apple Pencil и Microsoft Surface Pen, которые не могут использоваться взаимозаменяемо между устройствами. USI также не требуют сопряжения и могут сохранять настройки в самом стилусе.