Что делать, если не включается компьютер?

ПК может не включаться по нескольким причинам: неправильно подключенные или неисправные кабели, ошибки в программном обеспечении, неправильно собранное или поврежденное железо. Отнести ПК в сервис, где ремонтом компьютеров занимаются профессионалы, очень просто, но перед этим можно произвести несколько нехитрых манипуляций. Вполне возможно, что после них компьютер снова заработает.

Если ваш ПК перестал включаться после разборки или очистки от пыли, то нужно тщательно проверить все компоненты. Правильно ли они установлены, хорошо ли зафиксированы в своих разъемах. После этого приступайте к действиям.

ПК не включается совсем или сразу выключается

Скорее всего, проблема в электропитании. Проверьте подключенный в розетку кабель или попробуйте запустить ПК с другим кабелем питания. Если используется пилот, то отключите от него другие устройства. Если не помогло, то можно попробовать извлечь из материнской платы съемную батарейку. Для этого придется вскрыть корпус. Предварительно нужно отключить ПК от сети, нажав кнопку на блоке питания. Поставьте батарейку на место через пятнадцать минут. Это поможет сбросить настройки и, возможно, запустить ПК. Если это не помогло, то, скорее всего, батарейка села.

Черный экран после включения

Если компьютер запускается, пищит, кулеры шумят, а монитор не выводит изображение, то первым делом проверьте кабель монитора. Если монитор и кабель в порядке, то дело в железе. Проблема может заключаться и в видеокарте, и в оперативной памяти. В таком случае лучше обратиться к специалистам.

ПК включается, Windows не грузится

Для начала нужно вспомнить, что вы делали перед возникновением проблемы: может быть установили или удалили драйвера? Попробуйте отключить USB-накопители, принтер, сканер, камеру, кардридер и другие внешние устройства, подключенные к ПК. Если не помогает, то стоит попробовать отсоединить мышь с клавиатурой.

Возможно, в BIOS сбились настройки загрузки. Значит в UEFI нужно выбрать загрузку с системного диска, а не внешнего накопителя. Для этого перезагрузите ПК. Сразу после включения нажмите соответствующую клавишу для выхода в меню BIOS. Системная клавиша указана в нижней части дисплея рядом с логотипом производителя материнской платы. В настройках Boot поставьте на первое место жесткий диск. Нажмите «Сохранить и выйти». Если остались вопросы, мы ответим на них в комментариях.