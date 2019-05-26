Что нужно знать перед разработкой мобильного приложения

Количество разрабатываемых мобильных приложений увеличивается с каждым днем. Сегодня существует много приложений на наиболее популярные темы – социальные сети, музыка, здоровье, спорт. Если вы сделаете приложение для одной из перечисленных тем, то существует большая вероятность того, что оно может остаться незамеченным.

Что необходимо знать перед разработкой

Технологии не стоят на месте, создание мобильного приложения является нечто большим, чем просто работа дизайнеров над его внешним видом. Поэтому необходимо выработать четкую стратегию создания приложения для мобильных устройств. Оно должно существенно отличаться от других и удовлетворять потребности ваших клиентов.



Необходимо определить для какой операционной системы вы создадите приложение – для Android или iOS. От выбора операционной системы зависит интерфейс будущего приложения, а также его адаптивность к другим операционным системам.



Также нужно решить для какой целевой аудитории оно будет предназначено. Это могут быть только студенты, или женщины, или мужчины. Возможно, это будут группы людей по конкретным интересам.

Необходимо понимать с какими проблемами сталкиваются пользователи смартфонов, чтобы учесть все нюансы при проектировке. Какими вопросами задаются пользователи можно узнать на различных ресурсах с мобильными советами, например 4gconnect.ru.



Прежде, чем вкладывать деньги непосредственно в разработку, рекомендуется провести маркетинговое исследование по вашей тематике. Такие работы позволят глубоко изучить рынок. Можно провести опрос людей и собрать необходимые статистические данные об их интересах и потребностях.



Также вы должны проанализировать приложения своих конкурентов, выявить их достоинства и недостатки. Это поможет вам тщательнее продумать все нюансы при разработке.



Очень важно правильно подобрать команду, с которой вы будете создавать новое приложение для мобильных устройств. Перед тем, как взять людей в свою команду, попросите их предоставить портфолио. Посмотрите, достаточно ли там оригинальных и качественных работ? Расскажите этим людям об основном замысле создания своего приложения и предложите им подумать над его содержимым и основными функциями.



Некоторые владельцы приложений экономят средства на его дизайне. Это ошибка! Ведь сначала пользователи оценивают внешний его вид. Поэтому первое впечатление от внешнего вида всегда должно быть положительным.



Безусловно, приложение разрабатывается с целью получения прибыли. Однако оценка вашего приложения пользователями иногда важнее, чем доход, который вы получите. Хорошая оценка пользователями в будущем принесет вам хорошую прибыль. Именно поэтому огромное количество софта для телефонов является бесплатным или имеет только часть платных функций.



Применяя эти советы, вы сможете реализовать свои мечты и создать уникальное, полезное приложение для мобильных устройств.