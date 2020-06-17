Что такое гнездо для процессора? Основные определения

В этой статье мы опишем варианты разъемов для процессоров Intel и AMD и разъясним их различия. В гнездах материнских плат для установки процессоров используются специфические контакты (пины), последовательность и расположение которых не является унифицированным и не позволит использовать продукцию от разных производителей в одной и той же плате. Однако, установка процессора производится без пайки, а это значит он может быть в любой момент заменён на другую подходящую модель. Это характерно в первую очередь для стационарных компьютеров, нежели для ноутбуков. Учитывая сказанное, при покупке материнской необходимо учитывать не только её характеристики, но и наличие в ней подходящего гнезда для установки центрального процессора, а также совместимого с ним набора микросхем (чипсет). Даже самый мощный процессор не будет работать с любой материнской платой, при этом следует отметить, что для различных процессоров от одного и того же производителя, например Intel могут быть необходимы разные разъёмы, а для настольных компьютеров high-end класса типа HEDT гнездо точно будет точно отличаться от всех остальных вариантов. Аналогичная ситуация и для продукции компании AMD. Ниже в таблице мы перечислим варианты используемых гнёзд в материнских платах для процессоров от Intel и AMD, а также варианты необходимых чипсетов.

Пользователи Intel могут выяснить какой процессор может быть использован на конкретной материнской плате при помощи при помощи специального сервиса по следующей ссылке Intel`s Product Compability Tool.