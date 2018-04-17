Chuwi Hi9 Air с 2К дисплеем

Все мы любим скидки и ситуации ,когда можно купить себе какое-то устройство по более низкой цене. Сейчас такая возможность есть в планшетным компьютером Chuwi Hi9 Air, который лично мне кажется наиболее интересной моделью на рынке на данный момент. Это очень крутой продукт с дисплеем 2К — если вы часто читаете что-то и хотите получать от этого максимум удовольствия, либо же хотите, чтобы ваши глаза не напрягались при чтении, стоит обратить внимание на эту новинку компании Chuwi. Сейчас вы можете купить планшет на 40 долларов дешевле, за 199 баксов. Учитывая общую стоимость продукта, это прямо шикарная скидка, которой обязательно стоит воспользоваться. И, конечно, здесь имеется самое современное железо и операционная система, так что вы можете работать с любым софтом или приложениями, которые необходимы каждый день.