Club 3D представила кабели PD 240 Вт USB Type-C

Компания Club 3D с гордостью представляет следующий важный шаг в технологии USB-C. Менее чем через год после официального выпуска новой версии спецификации кабелей и разъемов USB Type-C 2.1 и спецификации USB Power Delivery 3.1 компания представила первые 3 кабеля в соответствии с новыми стандартами.

Club 3D CAC-1573 USB2.0 Type-C двунаправленный Кабель, данные 480 Мбит, PD 240 Вт (48 В/5 А) EPR, расширенный диапазон мощности M/M 2 м для подключения вашего ноутбука, планшета или телефона с выходом USB Type-C к вашим любимым периферийным устройствам, аксессуарам и зарядным устройствам. Он позволяет передавать данные и питание по одному кабелю в обе стороны. Этот кабель поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с и выходной мощностью до 240 Вт (48 В/5 А) для нисходящей зарядки или питания вашего ноутбука, планшета или смартфона.

Club 3D CAC-1575 USB4 Gen2x2 Type-C Bi- Направленный кабель, видео до 4K60 Гц, данные 20 Гбит/с, PD 240 Вт (48 В/5 А) EPR, расширенный диапазон мощности M/M 2 м для подключения ноутбука, планшета или телефона с выходом USB4 Type-C к любимые существующие периферийные устройства, аксессуары и зарядные устройства. Он позволяет передавать видео, данные и питание по одному кабелю и в обе стороны. Этот кабель поддерживает передачу данных USB4 Gen2x2 до 20 Гбит/с, видео до 4K60 Гц и выход EPR (расширенный диапазон мощности) до 240 Вт (48 В/5 А) для нисходящей зарядки или питания вашего ноутбука, планшета или смартфона.

Двунаправленный кабель Club 3D CAC-1576 USB4 Gen 3x2 Type-C 8K60Hz, данные 40 Гбит/с, PD 240 Вт (48 В/5 A) EPR M/M 1 м для подключения ноутбука, планшета или телефона к порту USB4 Выход Type-C для ваших периферийных устройств, аксессуаров и зарядных устройств. Он позволяет передавать видео, данные и питание по одному кабелю и в обе стороны. Этот кабель поддерживает USB4 Gen 3x2 Type-C, двунаправленное видео 8K60 Гц, данные 40 Гбит/с, PD 240 Вт (48 В/5 А), выход EPR M/M 1 м для нисходящей зарядки или питания ноутбука, планшета или смартфона.

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