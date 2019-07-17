Cмартфон Oppo Reno FC Barcelona оценен в 700 долларов

Компания Oppo и футбольный клуб «Барселона» объявили о продлении партнерского соглашения еще на три года. В честь этого события был представлен смартфон Oppo Reno FC Barcelona, который отличается градиентной сине-гранатовой расцветкой клуба из Каталонии. Новинка также может похвастаться эксклюзивными обоями и иконками, гимном клуба и кричалками, которые можно установить на мелодию звонка. Oppo Reno FC Barcelona появится в продаже 26 июля по цене 700 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается тройной тыльной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп, 13 Мп модулем с 10-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а также 8 Мп ультраширокоугольным модулем, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, топовым чипсетом Snapdragon 855, 6-8 ГБ оперативной или 128-256 ГБ встроенной флэш-памяти, система охлаждения на основе тепловой трубки, аккумулятором на 4065 мАч, быстрой зарядкой VOOC 3.0, 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2340:1080 пикселей с поддержкой стандарта HDR 10+, а также рамкой из алюминиевого сплава серии 7000.