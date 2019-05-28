Colorful CVN X570 Gaming Pro V14 с уникальным охлаждением

Буквально недавно мы говорили о том, что материнские платы уже никуда не двигаются и не развиваются, так как производители уперлись в свой потолок и больше просто не могут придумать ничего нового. Однако, вскоре производители сумели нас удивить. Крупные компании вдруг взяли и начали устанавливать на чипсет вентиляторы, чтобы охлаждать базу материнской платы и давать больше возможностей для разгона. Например, у новой материнской платы Colorful CVN X570 Gaming Pro V14 стоит данный вентилятор и многие специалисты говорят, что данное решение позволит понизить температуру и поднять общие возможности к разгону по множителю. Пока что протестировать данный момент нет возможности, так как плата только анонсирована и в продажу не поступила.