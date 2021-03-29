Colorful анонсировала материнскую плату CVN Z590M GAMING PRO. Цена материнской платы составляет около 200 долларов.

Компактная плата выполнена в micro-ATX форм-факторе для процессоров Intel Core 11-го поколения. Плата имеет радиаторы большого размера для улучшенного отвода тепла. В CVN Z590M GAMING PRO используется конструкция с гибридной системой 10 + 2 фазами питания. Новинка поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Слоты PCIe 4.0 M.2 также оснащена радиаторами для максимальной производительности накопителей.

В плате реализована подсветка RGB, которую можно настроить с помощью фирменного софта. На задней панели расположен порт Gigabit Ethernet, аудиоразъёмы с кодеком Realtek ALC892, два порта USB 3.2 Gen2 (USB-A и USB-C), шесть портов USB 3.2 Gen1, видеовыходы HDMI и DisplayPort.