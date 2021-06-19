Colorful анонсировала видеокарту GeForce RTX 3090 iGame KUDAN

Компания Colorful анонсировала свою новую видеокарту GeForce RTX 3090 iGame KUDAN.

Видеокарта выполнена в необычном дизайне - сочетая в себе дизайн ASUS TUF Gaming и ASRock Taichi. Выполнена видеокарта в черном стиле с золотыми оттенками.

GeForce RTX 3090 iGame KUDAN имеет массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также металлическую заднюю пластину.

Отличительной особенностью видеокарты является гибридная система охлаждения, которая имеет как воздушное, так и водяное охлаждение.

Известно, что видеокарта использует три 8-контактных разъема питания GPU.

На данный момент, информация о частотах и стоимость видеокарты Colorful GeForce RTX 3090 iGame KUDAN не раскрыты.
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