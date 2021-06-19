Colorful анонсировала видеокарту GeForce RTX 3090 iGame KUDAN

Видеокарта выполнена в необычном дизайне - сочетая в себе дизайн ASUS TUF Gaming и ASRock Taichi. Выполнена видеокарта в черном стиле с золотыми оттенками.
GeForce RTX 3090 iGame KUDAN имеет массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также металлическую заднюю пластину.
Отличительной особенностью видеокарты является гибридная система охлаждения, которая имеет как воздушное, так и водяное охлаждение.
Известно, что видеокарта использует три 8-контактных разъема питания GPU.
На данный момент, информация о частотах и стоимость видеокарты Colorful GeForce RTX 3090 iGame KUDAN не раскрыты.