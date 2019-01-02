Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC с водянкой в комплекте

В последнее время жидкостное охлаждение стало весьма популярным среди пользователей по всему миру — СЖО буквально каждый день показывают, бренды анонсируют новые продукты, новые технологии. Теперь эта мода добралась и до видеокарт — у Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC имеется водоблок и два вентилятора для охлаждения графического процессора. Помимо этого, у ватой видеокарты есть турбина, которая выгоняет горячий воздух из видеокарты. Получается неплохой тандем, который, в теории, может обеспечить видеокарту достаточным уровнем охлаждения для работы на повышенных частотах. Пока что стоимость столь интересного продукта никто не называет, но мы подождем. Это одна из самых интересных моделей на текущий момент.