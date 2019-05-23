Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan выглядит шикарно

Видеокарты постоянно становятся мощнее и мощнее, но пользователи уже не так сильно обращают на это внимание. Некоторым геймерам важнее получить стильный дизайн, чем дополнительные несколько процентов производительности. И видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan предоставляет вам такую возможность в полной мере. Дизайнеры компании решили удариться в стим-панк и выпустили декоративный кожух, который смотрится достаточно стильно, выглядит привлекательно и отличается от всего, что вы видели на рынке видеокарт. Конечно, за столь интересное решение нужно заплатить больше денег, чем за привычную вам видеокарту, но есть речь идет о поиске уникального решения, то Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan подойдет идеально.