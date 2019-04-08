Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC с СЖО

Производителям видеокарт довольно трудно сейчас привлечь внимание покупателя, так как цена на новую видеокарту очень большая и геймер просто не понимает, почему она такая высокая. Чтобы хоть как-то уравнять шансы, некоторые компании выпускают очень крутые проекты, которые могут адекватно аргументировать, почему цена такая большая. К примеру, новая видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC выглядит очень круто и у нее есть система жидкостного охлаждения, что делает продукт более тихим и комфортным для разгона. Конечно, такая видеокарта стоит больших денег, но она хотя бы не вызывает вопросов о стоимости. За такой продукт не жалко отдать деньги, ведь новинка ярко выделяется на фоне основных своих конкурентов и это того стоит.