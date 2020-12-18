Colorful iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC оснащена 26 фазной системой питания

Colorful представила видеокарту iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC с жидкостным охлаждением AIO.

Производитель заявляет, что видеокарта оснащена 26-фазной системой питания (14+8+4). Питание осуществляется через три 8-контактных разъема.

RTX 3090 Neptune OC поставляется с заводским разгоном до 1755 МГц. Переключатель BIOS One Key OC расположен на задней панели ввода-вывода, там же есть один порт HDMI и три разъема DIsplayPort.

Видеокарта имеет 240 мм моноблок с медной пластиной у основания и трубками ведущими к радиатору. Помпа с подсветкой расположена непосредственно над графическим ядром, зоной VRAM и VRM. Два 120 мм вентилятора с RGB-подсветкой обеспечивают тихую работу при максимальных оборотах.

По словам Colorful, система охлаждения видеокарты гарантирует на 10 градусов более низкие температуры, чем эталонная версия RTX 3090.

На данный момент, Colorful iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC появилась в продаже в Китае по цене около 2150 долларов.
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