Colorful показала iGame GeForce GTX 1660 Ultra

Буквально вчера компания NVIDIA представила новую линейку своих доступных видеокарт, а уже сегодня мы наблюдаем приличное количество свежих релизов от партнеров компании. Например, компания Colorful показала видеокарту iGame GeForce GTX 1660 Ultra, которая обзавелась весьма неплохой системой охлаждения. Здесь большой радиатор, который закрывает собой всю печатную плату, плюс сразу три вентилятора в системе охлаждения. Это даст вам возможность не переживать о повышении температур и сама модель будет работать тише, чем потенциальные конкуренты с одним или двумя вентиляторами. Стоимость новинки пока что не называется, но я уверен, что в ближайшем будущем эта цена появится обязательно. И тогда можно будет говорить о конкуренции.