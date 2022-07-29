Colorful представила ITX-платы CVN B660I GAMING FROZEN и CVN B660I GAMING

Популярный производитель компьютерных комплектующих Colorful, представил две материнские платы чипсета B660: CVN B660I GAMING FROZEN и CVN B660I GAMING Mini-ITX. Обе платы выполнены в форм-факторе Mini-ITX. Они поддерживают процессоры Intel Core 12-го поколения.

Материнские платы имеют 8+1 фаз питания Dr MOS, что позволяет разгонять процессоры и ОЗУ. Модели оснащены двумя слотами DIMM до 64 ГБ DDR4-4600 (OC). Есть также два слота M.2 (PCIe 4.0 + PCIe 3.0). Другие функции включают: USB 3.1 Gen1 Type-C, USB 2.0, USB 3.2, порт 2,5 GbE и модуль Wi-Fi 6.

Дизайн плат выполнен в черно-белом цветовом исполнении. Новинки получили переработанный интерфейс BIOS для простоты управления.

Материнские платы уже доступны по цене 159 долларов (CVN B660I GAMING FROZEN) и 154 доллара (CVN B660I GAMING) соответственно.