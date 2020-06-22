Colorful представила две материнские платы чипсета Intel B460

Colorful представила материнские платы на базе чипсета Intel B460. Материнская плата BATTLE-AX B460M-HD PRO V20 предназначена для офисных задач. Плата представлена типоразмером micro-ATX. В ней есть модуль Wi-Fi и Bluetooth, а также M.2 слот формата 2230. Стоимость данной модели составляет 99 долларов.

Colorful CVN B460M GAMING PRO V20 имеет радиаторы RIMY которые находятся в зоне цепей питания. Форм-фактор платы имеет типоразмер micro-ATX, есть два разъема PCIe 3.0 x16, два PCIe x4 M.2 и 6 SATA портов. На задней панели есть два видеовыхода HDMI и DVI для процессоров с графическим ядром. Стоимость платы составляет 119 долларов.