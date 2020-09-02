Colorful представила новые видеокарты GeForce RTX 3000 с футуристичным дизайном

Компания Colorful представила свою линейку видеокарт GeForce RTX 3000.

Представленные модели: Vulcan iGame GeForce RTX, iGame GeForce RTX, iGame GeForce RTX Series Advanced, iGame GeForce RTX Ultra и iGame GeForce RTX Neptune.

Все модели имеют конфигурацию с тремя вентиляторами, кроме iGame GeForce RTX Neptune, так как карта идет с встроенным жидкостным охлаждением.

Vulcan iGame GeForce RTX предлагает встроенный LCD 3.0 дисплей размером 480 мм на 120 мм. Дисплей можно развернуть на 90 градусов. Настроить можно пользовательские изображения, информацию о температуре и многое другое.

Все модели получат RGB подсветку, которую можно настроить с помощью оригинального ПО iGame Center.

Когда выйдут новые видеокарты компании Colorful не известно.
Комментарии и отзывы Colorful GeForce RTX 3000
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